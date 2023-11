IZLEČIO MU ŽENU, A ON MU PREOTEO SUPRUGU I NOVAC! Lukas otkrio sve o manekenu iz Cecinog spota: Pljunuo sam ga!

Aca Lukas u svojoj knjizi prisetio se trenutka kada je došao kraj ljubavi s drugom suprugom Natašom.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Pevač Aca Lukas privatan život nikada nije naročito skrivao od javnosti i fanove, te o svemu bez trunke zadrške neretko govori za medije. O svom životu je napisao knjigu, kao i snimio film, a u autobiografiji pisao je i o turbulentnom ljubavnom životu.

Lukas se ženio tri puta, s prvom suprugom Svetlanom Vuksanović započeo je romansu tokom školskih dana, a njihovo prijateljstvo preraslo je u brak. Ceca i Lukas dobili su dvoje dece - ćerku Miljanu i sina Lazara. Međutim, njihov brak nije opstao.

Lukas je zbog druge supruge Nataše, koja mu je podarila sina Andreja, napustio suprugu i otišao sa njom. Nataša je živela u Nemačkoj, a Lukas je u svojoj autobiografiji "Ovo sam ja", otkrio detalje o njoj, ali i o njenom suprugu Goranu Andrejiću.

"Kad sam se zaljubio u Natašu, došao sam kući i počeo da pakujem stvari. Napustio sam ženu Cecu. Tokom mog boravka u Americi Nataša je našla drugog čoveka, kome sam spasao ženu. Bolovala je od leukemije i živeli su u mom stanu u Hajdelbergu. Našao sam bolnicu u kojoj će se lečiti. Tu je operisana. Momak je lep, zgodan, snažan. Pojavio se u spotu Cece Ražnatović. Klasičan vaćaroš. Sad su Nataša i on muž i žena", napisao je Lukas i dodao:

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

"Kad je saznao da ja znam, došao je da me ubeđuje kako su to samo priče. 'Pali', rekao sam mu i pljunuo ga. Ja izlečio njegovu ženu, a on moju razboleo. Bivša mu je sve uzela, on je dobio Natašu s mojim novcem. Ali pare se potroše", naveo je folk pevač.

Lukas je u trećem braku bio sa bivšom suprugom svog kolege Željka Šašića, Sonjom. Lukas i Sonja dobili su ćerku Viktoriju, ali su se rastali. On je u svojoj knjizi otkrio detalje rastanka i žestokih svađa koje su imali.