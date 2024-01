PRVE FOTKE MINE I OGNJENA AMIDŽIĆA! Vjenčali se u tajnosti, a ovako voditeljka izgleda nekoliko meseci PRED POROĐAJ!

Ognjen Amidžić i Mina Naumović uhvaćeni su u jednom tržnom centru.

Izvor: Youtube/printscreen/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova 14 godina mlađa izabranica i koleginica Mina Naumović u tajnosti su izgovorili sudbonosno "da".

Brzo nakon spekulacija o njihovom vjenčanju, za medije se oglasio Amižić i potvrdio sve navode: "Istina je, vjenčali smo se. Željeli smo da to bude bez buke i da taj čin ostane samo za nas. Mi smo već živjeli brak, sada je samo i na papiru. Ja sam želio da se Mina preziva kao ja i sada nosi moje prezime, to što je ostavila na Instagramu i svoje - to vas laže, da znate (smijeh). Kada se desi ljubav, nema tu puno priče", rekao je.

Nekoliko dana kasnije uhvaćeni su u jedno tržnom centru, a janost prvi put ima javnost da vidi kako Mina izgleda nekoliko dana pred porođaj.