NASLUTIO TRAGEDIJU PRED VENČANJE! Brat poznatog pevača poginuo sa 28 - "Da je ostao živ, bio bi jedan od najvećih"

Pevač kom se smešila velika karijera doživeo je tešku sudbinu, njegov brat se sa gubitkom nikad nije pomirio.

Izvor: Printskrin, Youtube/Diskos Official

Ipče Ahmedovski, popularni pevač poreklom iz Makedonije koji je na samom početku karijere obećavao mnogo, rođen je na današnji dan 1966. godine, a poginuo je u noći između 29. i 30. jula 1994. godine. Bio je mlađi brat čuvenog Jašara Ahmedovskog i za osam godina karijere snimio je četiri albuma zahvaljujući čemu je stekao veliku popularnost širom Jugoslavije.

Sa devojkom Zlatom iz Vreoca imao je lepu ljubavnu vezu, planirali su venčanje, a onda se preko noći sve preokrenulo. Njegov život prekinula je tragedija. Stradao je na Ibarskoj magistrali u blizini Lazarevca, a njegov odlazak ljubitelji narodne muzike i danas oplakuju jer je bio jedan od retkih koji je sa tolikom emocijom iznosio najteže stihove. "Plačite oči moje", "Činio sam čuda", "On te voli, ja te imam", samo su neki od hitova koje je ostavio iza sebe, a koji se i dan danas pevaju.

Veruje se da je jednom od svojih pesama naslutio skoriji kraj. Godinu dana pre smrti snimio je album "Ciganske duše" sa kog se izdvojila pesma "Kad nestanem jednog dana". "Kad nestanem jednog dana oko mene biće tama, ti ćeš naći nekog drugog, izdržati nećeš sama", deo je pesme za koju se veruje da je Ipče naslutio tragediju pred venčanje.

Njegov stariji brat Jašar nakon tragedije posvetio mu je tri pesme: "Tamo si ti", "Spavaj, spavaj ti" i "Nebo tajnu krije". "Da je ostao živ, danas bi bio jedan od najvećih pevača na estradi, to svi znaju. On je pevao sa lakoćom visine, trilere. To retko ko može. Ja jedino njegove pesme pevam na svojim nastupima. Dugo nisam mogao da pevam njegove pesme, ali ja imam obavezu da ih pevam. Dugo nisam mogao ni da slušam njegove pesme. Njegova pogibija nas je sve poremetila. To ne bih poželeo ni najvećem neprijatelju. To je velika tragedija bila za nas. Ja sam se jedva iščupao. Ali žaliću dok sam živ", rekao je Jašar nedavno, a evo kako je izgledao Ipče u jeku svoje slave: