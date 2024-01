"MAMI ISPALA CIGARA IZ USTA, REKLA JE DA SMO SVI GOTOVI": Karleuša o svađi s Arkanom: "Bilo je stresno, sad mi smiješno"

Pevačica Jelena Karleuša otkrila kako je izgledalo njeno gostovanje kod Minimaksa kada je trebalo da se izvini zbog rečenice "sve pjevačice su ku***"

Pevačica Jelena Karleuša je na početku karijere, gostujući u emisiji kod Milovana Ilića Minimaksa, izjavila da su "sve pjevačice ku*ve". Zbog ove izjave je svojevremeno Željko Ražnatović Arkan, koji je nerijetko gostovao u ovoj emisiji, navodno tražio od Minimaksa da se Jelena izvini, o čemu su se godinama raspredale priče.

Karleuša je je jednom prilikom otkrila da je Arkan Minimaksu lupio šamar, a sada i da je taj intervju u kojem izgovara famoznu rečenicu, bio jedan od najgledanijih programa.

"To je bio nevjerovatan intervju, jedan od najgledanijih programa, a nešto me Arkan prozivao u medijima. Bila je moja čuvena rečenica koju su oni pogrešno protumačili, a glasila je "svi smo mi u ovom poslu na neki način kur*e, prodajemo talenat, ljepotu i mladost za ljepotu" ali sam mislila na sve iz javnog svijeta, ne samo na pjevačice. Naravno, Arkan je reagovao u jednoj emisiji, kada ga je Minimaks pitao "šta misliš o tome što je JK rekla da su sve pjevačice kur*ve, a tebi je žena pjevačica" a on mu odgovorio 'ta mala neka dođe u emisiju i da se izvini", rekla je Jelena i nastavila:

"Zove mene Minimaks u sledeću emisiji, a Divna me pratila i pušila cigaru i govori mi da kažem da to nisam ja rekla, da pustim to, ko o čemu kur*a o poštenju, baš će on tebi da kaže ono.... Majke je pokušala da me smiri, ali od svega toga, ja zapamtila jednu rečenicu. Pita mene Minimaks šta imam da izjavim, a ja pogledam u kameru i kažem 'Ko o čemu kur*a o poštenju'. Priča mi Divna, tada joj ispala cigara iz usta, rekla svi smo gotovi. Ali eto, tada je bilo stresno, a sada je smiješno".