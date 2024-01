"TAKVA KAKVA JE MENI JE BILA ODLIČNA!" Džejla sumirala godinu za nama, pa otkrila da i dalje DOBIJA PAKETIĆE od majke

Pobednica muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ Džejla Ramović je sumirala utiske 2023. godine i priznala da je i prezadovoljna uspehom koji je postigla.

Izvor: Instagram/dzejlaramovic

Tokom godine, mlada pevačica Džejla Ramović uspela je da ostvari sve želje kada je karijera u pitanju, snimila je nekoliko pesama koje su postale veliki hitovi, pa tako ništa manje uspeha ne očekuje u 2024. godini.

Pored zdravlja koje želi sebi, porodici, prijateljima i publici, Džejla je poželela da njena karijera ide istom putanjom kao i do sada: "Želim što više pesama, što više mogućnosti da snimim pesme, što više nastupa. Ništa ja tu ne bih menjala u odnosu na prošlu godinu. Smatram prošlu godinu kao jako uspešnu i stvarno ne bih ništa menjala. Takva kakva je, meni je bila odlična", rekla je ona i otkrila želje. "Ove godine, ako može više snimanja, još više nastupa koliko bude mogućnosti, to je to u suštini. Želim naravno i zdravlje."

Džejla je podelila priču kako se Nova godina proslavlja u njenom domu. Kroz smeh je priznala da ne veruje u Deda Mraza, ali i da joj mama i danas kupuje paketić. "Ne verujem u Deda Mraza, u detinjstvu je bilo radovanja i svega, ali to u jednom momentu prođe. Ja se najradije sećam paketića koje smo dobijale od mame. Moja mama to radi i danas, pre Nove godine ona meni i sestrama pravi naše personalizovane paketiće, stavlja naše najdraže slatkiše. To je neka naša tradicija, to ona svaki put priprema", zaključila je pevačica.