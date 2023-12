SA 15 GODINA IZGUBILA NEVINOST S NASTAVNIKOM, A POLITIČAR JOJ BIO LJUBAVNIK: Pričalo se da joj je koleginica OTELA MUŽA

Vesna Zmijanac bila je jedna od najzgodnijih pjevačica, na koju su svi muškarci padali kao pokošeni.

Vesna Zmijanac, svojevremeno je slovila za jednu od najzgodnijih pjevačica na estradi, a na njenu ljepotu i šarm, muškarci su padali kao pokošeni. U svojoj autobiografiji otkrila je razne afere koje je imala tokom života, a posebno se istakla priča da je sa 15 godina izgubila nevinost, sa nastavnikom matematike.

,,To prvo ljubavničko iskustvo bilo je nekako zbrzano, užurbano, ne mnogo maštovito, lišeno posebnosti i svečarskog raspoloženja. Ne mnogo bolno, ali u grču'' otkrila je Vesna.

Srednju školu upisala je Beču, gdje joj je živela majka, ali se brzo vratila i nastavila vezu sa profesorom u kome je, kako tvrdi, tražila očinsku figuru.

,,Kad sam završila osnovnu školu, prešla sam da živim kod majke Kovine u Beč, ali sam prije toga već bila u nekom odnosu s nastavnikom matematike. Međutim, kada sam posle završene prve godine srednje došla na raspust u Kraljevo, naša veza je postala zaista ono što se vezom, ljubavnom vezom dvoje ljudi i zove. Sve prepreke su bile uklonjene. Ja mu više nisam bila đak, a iako maloljetna, već tada sam izgledala nešto starije za svoje godine. Razlika u godinama takođe nije predstavljala smetnju. Bar ne meni. Trebao mi je neko stariji, neko u kome sam, i ne znajući, zapravo tražila oca. Isprva mi je smetalo što je to bio moj nastavnik, čovjek koji me je znao bukvalno odmalena, koji me je ispitivao i ocjenjivao, ali je blizina učinila svoje, a njegovo pristajanje da veza bude javna (šetali smo držeći se za ruke) u meni je otklonila svaku nelagodu.

Posebnu pažnju privukla je priča o Vesninoj prvoj vezi, koju je navodno krila 40 godina. Naime, dok je živjela u Beču, Vesna je radila u Simensovoj fabrici. U jednom trenutku upoznala je Petera, gazdinog sina.

,,Dogodilo se da se u vrijeme moje prakse u upravnoj zgradi pojavi i sin vlasnika Rudolfa, Peter Simens. Bila je to ljubav na prvi pogled'' ako nešto takvo postoji - otkrila je Vesna.

Ubrzo su počeli da se viđaju i van posla, a onda i da žive zajedno. Ispostavilo se da je zbog toga cijela porodica prekinula kontakt s njim. Ali Peter je bio opčinjen. Posle par godina ljubavi poželio je brak, ali Vesna je željela slobodu, pesmu.

,,Negdje s proljeća 1975. godine, odlazeći iz Beča za Beograd, gdje je trebalo da pokušam da snimim svoju prvu ploču, rekla sam mu da ću se vratiti. Da ću se brzo vratiti. Petnaestak godina kasnije sjedeli smo u jednom bečkom elitnom restoranu, a Peter me je pitao: "Jesi li se sada konačno vratila?", prisjetila se Vesna.

A kada je došla u Beograd tih sedamdesetih da gradi karijeru, upoznala je harmonikaša Miroljuba Aranđelovića Kemiša za koga se i udala. Bili su zajedno tri godine. Onda su mediji počeli da bruje o tome da je Vesni muža otela Zorica Brunclik, sa kojom je Kemiš i danas. Posle brojnih raspredanja, Vesna se u novembru 2014. godine pojavila na Zoričinom koncertu u Beogradu.

Zanimljivo je da je Vesna u jednoj emisiji priznala i da je flertovala sa Halidom Muslimovićem i da je željela da se uda za njega. Vjerovala je da je njegova pjesma "Učini bar jedan pogrešan korak" posvećena njoj. A ona je baš za njega napravila pjesmu "Njevera moja", a ne za Kemiša kako se mislilo dugo.

Godine 1986. godine Vesna se udala za bivšeg šefa marketinga PGP RTB-a Vladimira Jovanovića. Prije nego što je dobila ćerku Nikoliju, pjevačica je dva puta izgubila bebu.

Ipak, zbog različitih karaktera Vesna i Vlada su se nedugo potom razišli.