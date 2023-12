DA OBJASNIM POJEDINIM OSOBAMA - SILIKONI NISU TALENAT! Nadežda se direktno obratila koleginicama: Estrada je velika LAŽ!

Nadežda Biljić govorila je o svojim usponima i padovima, ali i o lažnom sjaju estrade.

Bivša rijaliti učesnica i pevačica Nadežda Biljić, koja se nedavno našla u žiži interesovanja kada je njen muž otkrio da niko neće da je angažuje, kao i da je molio brojne vlasnike klubova, ali bezuspešno, bila je gošća podkasta "Nije sve tako crno", u kojoj je voditeljki Jovani Matić Đokić, prvi put otkrila sve o najtežem periodu života.

Nadežda je otkriti kako je pobedila najteži period nakon porođaja u sedmom mesecu trudnoće i agoniju straha da li će dete prevazići poteškoće.

"Svaka majka će me razumeti, nije lako u početku kada morate da budete budni non stop, da budete uz bebu. Ja nisam imala privilegiju da dojim i jako mi je teško pala odvojenost od deteta. Kada sam se porodila nisam imala poštenu priliku ni da ga vidim, pedijatar me je pitao da li sam rodila muško ili žensko dete, to je bio prvi šok. Kada se setim toga uvek se naježim. Vera mi je dala snagu da sve izguram, ali bilo je momenata kada mi je bilo jako teško, mislila sam da nikada neće početi normalno da jede, do jedanaestog meseca se hranio putem sonde. Ne daj Bože nikome, ni najgorem neprijatelju to ne bih poželela...", ispričala je pevačica koja je govorila i o svojim prvim koracima na estradi, ali i svemu što se dogodilo što nije očekivala u periodu takmičenja u emisiji "Zvezde Granda" i "Pinkovim zvezdama".

"Maštala sam da stojim kao prava dama u dugoj crnoj haljini, da ja pevam a da iza mene bude simfonijski orkestar. Mislila sam da ću ja doći u 'Zvezde Granda' i pobediti, svako puca na pobedu. Moje želje su bile nerealne i ništa se od toga nije ostvarilo. Želela sam da budem zapamćena i cenjena, da budem najveća od svih, ali ništa se od toga nije desilo", otkrila je Nadežda.

Nadežda je progovorio o današnjim pevačicama - "Estrada je jedna velika laž. Nije sve bajno i sjajno kako se predstavlja, ali nisam ja ta koja treba o tome da govori, mene to ne interesuje. Nije sve svila i kadifa jer su to ozbiljne ajkule koje su spremne na sve. Mnogima sam smetala. Meni je moj talenat dao Bog, a protiv Boga se ne ide. Pevanje je jedina stvar moju radim perfektno. Smatram da imam mnogo toga da pokažem samo mi nije data prilika", rekla je i dodala:

"Da objasnim pojedinim osobama ako im nije jasno. Silikoni nisu harizma, plastična hirurgija nije talenat. Kada imaš talenat i kada zračiš u džak možeš da uđeš i svi će da te gledaju".

Domaća publika Nadeždu je upoznala pre 15 godina kada se pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", kao i "Pinkove zvezde". Svojim glasom tada je oduševila sve, a onda je bila i učesnica nekoliko rijaliti programa. U žiži interesovanja se našla kada je do javnosti dospeo skandalozni snimak sa Mikijem Đuričićem koji ju je kasnije i udario, a onda i jedan iz toaleta sa Tomom Panićem. Nadežda i Toma su svoju vezu nastavili i nakon rijalitija, ona je zatrudnela, a on joj je postao muž i menadžer.