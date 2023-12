OVOLIKU ALIMENTACIJU ĆE JOJ PLAĆATI BIVŠI! Nakon razlaza, Ani Korać ostaje stan, luksuzni auto ali i LEPA CIFRA!

Starleta i bivša zadrugarka Ana Korać potvrdila je da se razvela od svog partnera sa kojim je dobila sina početkom ove godine.

Nekadašnja rijaliti učesnica, Ana Korać potvrdila je da se razvela, dok o detaljima emotivnog kraha nije želela da govori. Oca svog deteta ni u jednom trenutku nije predstavila javnosti, pa mu je i na njihovim zajedničkim fotografijama sakrivala lice.

Sada izvor otkriva, šta je Ana sve dobila od bivšeg, nakon razlaza. "Iako je uglavnom sve platio njen bivši momak: stan, brojne automobile, Aninu garderobu... On je odlučio da joj to sve ostavi. Koraćeva je od njega na poklon dobila stan u luksuznom naselju, kao i skupocenog džipa Mercedesa koji je sada nakon razvoda u njenom vlasništu", priča dobro obavešten izvor i dodaje:

"Sve markirane stvari koje su koštale i po nekoliko hiljada evra, a čija ukupna vrednost prelazi 350.000 evra, bivši muž je ostavio Ani Korać i nije tražio ništa da mu vrati. Uskoro će na sudu utvrditi kolika će alimentacija biti isplaćivana za sina, a u javnosti se spekuliše da će cifra biti između 3 i 5.000 evra".

Anin sada već bivši suprug ne želi se se eksponira u medijima, što im je verovatno i stvaralo najviše problema u odnosu. "Svesna sam da sam ja deo javne scene, ali moj izabranik nije i ne želi to da bude. Zbog raznih spekulacija, laži i nagađanja uspem da ga nagovorim da bar na mrežama pokažem ono što su mi prioriteti, a to je porodica. Ne krijem ništa, onaj ko treba to i zna. Da li ja nekome treba nešto da dokazujem - ne. Privatnost nema cenu i ja poštujem želju mog partnera, pokažem onoliko koliko smatram da je dovoljno", pričala je ona.

Uprkos idiličnom životu koji je prikazivala na pomenutoj mreži, mnogi su prethodnih meseci nagađali da nije sve savršeno između Ane i oca njenog deteta, te se spekulisalo da njemu smeta što je ona ponovo u žiži interesovanja, kao i to što je aktivna na mrežama.