STIGLE RODE U DOM POZNATOG PEVAČA! Kuma Milica Todorović prva objavila LEPE VESTI, ćerki dali ime sa posebnim značenjem!

Poznati pevač i bivši učesnik "Zvezda Granda" Stevan Anđelković i njegova supruga Nataša dobili su ćerku Đinu.

Ovih dana na estardi pravi bebi-bum, pa se nakon vesti da se Marija Šerifović ostvarila u ulozi roditelja po prvi put, isto se desilo i Stevanu Anđelkoviću.

Prva koja je podelila lepe vesti na Instagramu je njegova koleginica i bliska prijateljica Milica Todorović. "Stigla ljubav kumina! Dobro nam došla Đina", napisala je Milica, inače venčana kuma Stevana i Nataše. Ime Đina vodi poreklo od grčkog "angelus" u značenju "anđeo".

Pre nego što su se venčali, par je bio u vezi jedanaest godina. Nedavno je otkrio da mu se atraktivna brineta na prvi pogled uopšte nije dopala. "Pevao sam u jednom klubu kada sam je ugledao. Međutim, ona je meni bila totalno antipatična. Nisam poželeo ništa da imam sa njom. Bila je dominantna, pravila se važna, a u stvari sve je to bio neki odbrambeni mehanizam, štit. Pitala me je da otpevam neku pesmu, ja sam rekao da je ne znam. Toliko me je nervirala", prisetio se pevač.

Takođe, njihova prva bračna noć je bila zaista za pamćenje. "Krenuo sam da joj skidam haljinu, želeli smo da imamo prvu bračnu noć, ali onda nam je njena rodbina u pet ujutru pozvonila na interfon, jer nisu mogli da nađu smeštaj. Izašla je da im pomogne, ja sam za to vreme zaspao. Kada se vratila, nije mogla da me probudi i zajedno sa komšinicom je morala da obije vrata, kako bi ušla u stan. Pravo ludilo", ispričao je pevač.