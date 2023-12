TUKLI ME 4 SATA I TRAŽILI 30.000 EURA: Bivši učesnik Zadruge doživio brutalno nasilje - zbog povreda završio u bolnici!

Stefan Mihić progovorio o jezivim događajima zbog kojih je završio na operacionom stolu

Izvor: Instagram/stefanmihicofficial

Bivši učesnik rijalitija Zadruga Stefan Mihić, u novembru ove godine je objavio na društvenim mrežama stravične slike na kojima se vide povrede glave. Tada je otkrio da je brutalno pretučen, maltretiran nekoliko sati, nakon čega je polugo izbačen na ulicu.

Stefan je potom završio u bolnici, odakle se oglasio i otkrio povrede: "Oštećen mi je bubreg, imam unutrašnje krvarenje i čekam operaciju da se to zaustavi. Podlivi su svuda po tijelu i hematomi. Puklo mi je 10. rebro i probilo plućno krilo, nos mi je polomljen i oko zatvoreno. Nekoliko kopči imam na glavi i otvorena mi je arkada 5 cm".

Sada je, gostujući u jednoj emisiji istakao da su mu počinioci ovog djela tražili 30.000 eura.

"Četiri sata torture i maltretiranja, rekli su mi da im spremim 30.000 eura, dosta nelogičnosti i nepovezanosti. Nekada sam bio neko i nešto sada sam niko i ništa. Rečeno mi je da dođemo da se vidimo zato što imam puno djevojaka, ja nemam mnogo para, moj otac i ja skromno živimo", rekao je bivši zadrugar za "SrbijaDanas" i otkrio da mu je sve to "namjestio bivši prijatelj".

"Da deklarišem to kao otmicu, ne mogu jer je otmica nešto drugo. Ja bih rekao da sam namamljen na podmukao način od strane prijatelja kome sam vjerovao i da me zvao bilo kad, u bilo koje vrijeme ja bih otišao. Da sam imao tračak sumnje, ja ne bih otišao i možda bi danas taj momak bio živ. Zašto se sve ovako izdešavalo, ne znam. Mi se nismo vidjeli četiri godine iz nekih životnih razloga, on je bio u zatvoru ne znam koliko dugo. Prije četiri godine imali smo situaciju da smo bili s istom djevojkom. Tačnije, ja sam bio prvo s njom, nakon nekog vremena on je krenuo sa njom, pored takvog prijatelja neprijatelji vam nisu potrebni. Rekao mi je da sam veoma hrabar što sam došao i da je oprostio, ali da nije zaboravio".