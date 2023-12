MOGU I 14 SATI DNEVNO! Poznata glumica postavila standarde svojim životnim navikama - "Ne funkcionišem ako spavam manje"

Dakota Džonson otkrila koliko sati sna joj je neophodno.

Izvor: Profimedia

Glumica i producentkinja, Dakota Džonson (34) je u poslednjem intervjuu za WSJ magazin osim nove firzure, ispromovisala i svoje životne navike. Ona je tom prilikom objasnila, da joj je potrebno barem deset sati sna, kako bi mogla da funcioniše normalno, ali da lako može da odspava i do četrnaest, ako su pravi uslovi.

"Ne funkcionišem ako ne dobijem deset sati sna", izjavila je "lako mogu da izguram i do četrnaest." Dakota je iznijela još detalja o svojim navikama, a jedna od njih je da ne koristi alarm i spada među rijetke srećnike kojima nije prioritet da ustaju u određeno vrijeme, i da ne mora da ima određeni raspored.

"Nemam regularno vrijeme buđenja. Zavisi od dešavanja u mom životu. Ako ne radim, ukoliko imam slobodan dan onda ću spavati koliko god mogu. Spavanje mi je prioritet broj jedan u životu!" izjavila je Dakota, ćerka poznatih glumaca Melani Grifit i Dona Džonsona, koja je veće duže vrijeme u vezi sa frontmenom grupe Koldplej, Krisom Martinom.

Pored impresivne navike spavanja, glumica poznata po filmovima "Pedeset nijansi sive" iznijela je još par tajni. Otkrila je kako korisiti vrijeme između snimanja, gostovanja i intervjua. "Meditiram dvaput dnevno. Radim transcedentalne meditacije, u poslednje vrijeme stvarno se bavim dubokim disanjem, i to mi zaista pomaže puno sa anksioznošću." rekla je i dodala, "Ući ću u kadu svakog trenutka, u bilo koje doba dana. Ukoliko je to usred dana, bila bih kao - 'Bože, kakvo uživanje na svijetu' i ušla bih u vodu, to je takav uosećaj uzemljenja".

Uslijed predstojećih praznika, Dakota se osvrnula na to kako ih njena porodica proslavlja. "Moja porodica nema pravu prazničnu tradiciju. U tom odjeljku volimo da smo lagani. Stvarno smo dobri u tome da ne impliciramo stres jedni drugima, da se pojavimo i ponašamo na određeni način, što je po meni jako lijepo," objasnila je, "Praznici su stresni, a posebno u stanju u kom je svijet danas, tiho provedeno vrijeme sa ljudima koje volite i koji čine da se osjećate dobro je bolje nego forsirati praznične običaje koji čine da se osjećate istresirano" zaključila je.