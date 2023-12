UMRO GLUMAC IZ SERIJE KOJU SMO OBOŽAVALI DEVEDESETIH: Kolege se opraštaju - "Pokazao si nam šta je ŽIVOT"

Preminuo je glumac Andre Brauer, zvijezda serija "Ubistvo: Život na ulicama" i "Bruklin 99".

Izvor: YouTube/screenshot

Glumac Andre Brauer, kojeg smo gledali u hit krimi seriji devedesetih "Ubistvo: Život na ulicama", preminuo je u 62. godini. Brauer je kratko bolovao, a nije poznato koji je zdravstveni problem tačno imao.

Pamtićemo ga po ulozi detektiva Frenka Pembltona u seriji "Ubistvo: Život na ulicama", koja je pratila grupu detektiva u policijskoj stanici u Baltimoru i emitovana je od 1993. do 1999. godine. Za ovu ulogu ovjenčan je Emi nagradom.

Proslavio se rolom vojnika u filmu "Glory", a gledali smo ga i u komediji "Bruklin 99", trileru "Iskonski strah", filmu Spajka Lija "Get on the bus" i SF filmu "Frekvencija".

Izvor: YouTube/screenshot

"Ne mogu da vjerujem da si otišao. Čast je bila poznavati te, smijati se sa tobom i dijeliti divnih osam godina gledajući tvoj neponovljivi talenat. Boli, napustio si nas prerano. Naučio si me toliko toga i uvijek ću ti biti zahvalan. Hvala ti na mudrosti, savjetima, ljubaznosti i prijateljstvu. Pokazao si mi šta je život koji se živi kako treba", napisao je glumac Teri Kruz, sa kojiim je Brauer igrao u seriji "Bruklin 99".

