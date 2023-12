SVAKI DAN MIJENJAO ŽENE, JA SAM GA IZDRŽAVALA: Oglasila se udovica Olivera Dragojevića - "Moji su digli kredit za stan"

Udovica Olivera Dragojevića se prisjetila početka ljubavi sa slavnim pjevačem

Izvor: MONDO/ Youtube/ screenshot

Vesna Dragojević, udovica Olivera Dragojevića, gostovala je u emisiji na Radio Dalmaciji gdje se prisjetila početka ljubavi sa muzičarem. Olivera je primijetila na Stradunu i to kada je, šetajući sa djevojkom s kojom je tada bio u vezi, pratio Vesnu.

"Bila je jedna Jelena, ja je znam! On je svaki dan mijenjao te ženske. On s njom ispod ruke, a ide za mnom. A to je trajalo sigurno desetak dana. I jedan dan, sjedi on u gradskoj kafani s ovim jednim redikulom, i kaže mi: 'Šinjorina, vi ste meni nešto poznati!' A kažem ja njemu: 'Znaš me, jer si mi iza leđa već deset dana'", rekla je Vesna u večernjem šou Đulijana na radiju i nastavila:

"On je bio izgubljen slučaj. U dva sata ujutro me zvao nakon koncerta u Trebinju da će taksijem doći po mene, zvoni kućni telefon u hodniku, probudila sam cijelu kuću, a ja radim ujutro u šest u bolnici". Vesna je u emisiji otkrila i da je ona njega izdržavala.

"On je bio sponzoruša, ja sam ga izdržavala, moji su digli kredite da uredimo stan... Kad smo se vjenčali, nas je jedanaestero živjelo osam godina u istom stanu! Ujutro se svi razbježe, ostanemo ja i svekrva. A svekrva je imala godina kao ja sad. Ali je ona meni, po mom doživljaju, bila toliko stara, da sam ja očekivala svaki dan da će ona umrijeti. Ona bi govorila: Ajme ovo, ajme ono, ja ću umrijeti".