MISLIO JE DA GA VARAM SA KUMOM! Skandalozno priznanje uživo - srpska influenserka otkrila sve, pokazala i izvještaj!

Vanja Aleksić, supruga Nenada Aleksića Ša koji se u Zadruzi zbližio s jednom od učesnica, riješila da progovori o razlozima zbog kojih ga je ostavila

Reper Nenad Aleksić Ša, koji je samo mjesec dana nakon vjenčanja sa tiktokerkom Vanjom otkrio da se razvodi, već neko vrijeme boravi u rijalitiju Zadruga, gdje se zbližio sa pjevačicom Mionom Jovanović.

Iako je ušao u rijaliti kako bi poručio supruzi da je voli i da će učiniti sve da mu se ona vrati, brakorazvodna parnica je u toku, a na poslednjem ročištu zbog kojeg je napustio kuću u Šimanovcima, Vanja se nije pojavila. Tiktokerka se nije oglašavala u medijima povodom razvoda, nije otkrivala razloge zbog kojih je riješila da se "na neko vrijeme odvoji od repera", ali je nakon njegove priče u emisiji emitovanoj iz Elite, riješila da upali lajv.

Ša je uživo iznio detalje braka sa Vanjom Ignjatović, nakon čega je ona reagovala i otkrila sve o čemu je ćutala mjesecima unazad.

"Moji roditelji su ga voljeli dok nisu znali kakav je on. Oni ne znaju ni polovinu onoga što se desilo. Poništava se brak, može da se poništi klinac.Htjela sam da odustanem od braka deset dana pred vjenčanje, ali sam ostala u drugom stanju. Zbog čega se moja trudnoća završila, o tome ću tek da pričam", rekla je Vanja koja se u jednom trenutku i rasplakala u lajvu.

Vanja je otkrila da se trudnoća završila spontanim, za šta krivi Nenada koji joj je napravio ljubomornu scenu.

"Tokom noći kada sam uzgubila bebu, imala sam kliničku smrt. On je tad bio u emisiji. Posle toga sam mu rekla samo da mi ne dira dijete nerođeno. On je kriv jer se to desilo. Sad ću da vam pokažem papir kao dokaz, svi da vidite. On je pet dana nakon što sam čula otkucaje srca mog djeteta napravio ljubomornu scenu, moja majka zna. Je l' teško da prizna da je zaljubljen u Mionu i da je zato za razvod, a ne da laže. Neće dobiti razvod. Ša nema prijatelje, nikoga ne voli. Kakva crna Matora. Imali bi savršen brak da nije njegove ljubomore. Bio je ljubomoran kad se dopisujem sa mamom. Imam poruke i kako se dopisuje sa mojom snajkom. On je jedan psihopata. Ljubomoran je bio na mog kuma, mislio je da sam ga varala sa svim muškarcima u mom okruženju", rekla je Vanja a potom priložila dokumentaciju lekara da je doživjela spontani pobačaj, a ne da je "željela da abortira" kao što je to izjavio Ša.

