PREVARIO PRVU SUPRUGU PRED KAMERAMA, SAD I DRUGU! Pao prvi poljubac između Ša i pevačice - Oglasila se i njegova žena!

Pao je i prvi poljubac između Nenada Aleksića i Mione Jovanović!

Izvor: pink tv / screenshot

Reper Nenad Aleksić Ša učestvovao je u nekoliko sezona zadruge, kao i u aktuelnoj sezoni Elite. Veliku pažnju javnosti privukao je kada je tadašnju suprugu Ivanu Aleksić prevario pred kamerama sa rijaliti cimerkom Tarom Simov, nakon čega se razveo, ali raskinuo i sa Tarom.

Ša je nedugo zatim iznenadio se i kada se na svoj rođendan oženio Vanjom Aleksić, a onda i šokirao kada je ušao u rijaliti gde je priznao da mu je jako teško, jer se rastao od još uvek zakonite supruge, ali da će sve da uradi da se pomire. Međutim, pred kamerama je bacio oko na Mionu Jovanović.

Miona i Ša već neko vreme pokušavao da se izbore sa emocijama, ali izgleda da im ne polazi za rukom. Reper i pevačica su se osamili i dali sve od sebe da se sakriju od kamera kako bi mirno otkrili sve emocije jedno drugom, a tom prilikom je pao i prvi poljubac.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Pakao. Ti bi da ideš, a ne ide ti se, priznaj", rekao je reper, a Miona je dodala: "Ovo nije normalno".

"Mislim da je najpametnije da idemo da spavamo Sovice. Sovice, ovo nije dobro. Možete li svi da izađete i isključite kamere" rekao je reper kada je video da su kamere direktno okrenute ka njima.

"Mi se samo mazuckamo, ne ljubimo se, malo okolo tu, oko usta. Još uvek ništa specijalno, ali idemo polako, vremenom će se nešto desiti. Eksplodiraću od tvojih dodira. Ne mogu više da se suzdržim. Da nismo sad ovde, znaš šta bih ti radio, mi ćemo da odlepimo ovde, ja ne znam šta ćemo da radimo. Idem levo desno ne znam šta ćemo da radimo. Strašno je", rekao je Aleksić.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Možeš da me maziš malo po struku tu i to je to. Za sad dovoljno. Buć buć, duša moja. Kako da ne čuju za sovicu kad sam ponovila 150 puta. Mnogo sam goliciljiva kad me tako diraš po telu. Tenzija je na max. Zašto me zoveš pored sebe, ne mogu da se suzdržavam, ovo nije dobro za nas, bojim se da ne pokleknem", žalila se Miona, dok je Nenadova još uvek zakonita supruga Vanja poručila:

"Radi on šta hoće, ali to nije drugarstvo, ima tu ima emocija sigurno", završila je Vanja.