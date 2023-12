"GOLE FOTKE" LIDIJE BAČIĆ I NIVES CELZIJUS KRUŽE INTERNETOM: Hrvatske bombe na meti prevare - "Odmah prijavite policiji"

Hrvatske pjevačice reagovale na društvenim mrežama

Pjevačica Lidija Bačić i Nives Celzijus našle su se u centru pažnje hrvatskih medija zbog navoda da fotografije na kojima su gole kruže Internetom.

Obije pjevačice su brzo reagovale - Nives se oglasila na društvenim mrežama, dok je Lidija Bačić jednostavno riješila da sliku, koja je izrađena pomoću AI tehnologije, "demantuje" originalnom slikom na kojoj se vidi da nosi bijeli kupaći kostim.

"To je prije svega nehumano, a takođe i naivno misliti da se dešava samo javnim osobama. To se događa svima i svako je u opasnosti, možda baš ti ili neko od tvojih voljenih. Onog momenta kada primiš takav sadržaj i ne prijaviš ga policiji, već ga proslijediš dalje i puštaš da taj sajber kriminalni lanac neomentao djeluje i širi se, povećao si mogućnost da se u budućnosti to dogodi tebi i tvojima. Ja generalno prijavim policiji svakoga ko mi pošalje nešto za šta procijenim da spada u kategoriju kaznenog djela. Hvala Bogu, nakon toga više nikome ne padne na pamet da mi šalje takav sadržaj", rekla je Nives prije par mjeseci.

Ovako je Lidija Bačić danas "prokomentarisala" lažnu sliku koja kruži mrežama:

