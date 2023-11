IMAMO JOŠ SAMO 5 MINUTA! Popović se prisjetio neprijatne scene: Ko p***šani smo bili!

Saša Popović prisjetio se jedne anegdote s pokojnom legendom romske muzike, Šabanom Bajramovićem.

Kreativni direktor "Granda", Saša Popović, koji je jednom prilikom otkrio kako izgledaju "robovlasnički ugovori" koje kandidati potpisuju na 9 godina, prisjetio se neprijatne scene u kojoj se našao zbog pjevača Šabana Bajramovića, koji je preminuo 2008. godine.

"Godine 1994. napravio sam pjesmu 'Medeni kolači' i pozvao Dragana Kojića Kebu, pokojnog Rođu Raičevića i Šabana Bajramovića da napravimo 'Grand kvartet'. Čak se i Šabanu dopala pjesma i mi smo sve to snimili kod Željka Mitrovića. Svi su tu pjesmu otpjevali i sad treba da je prvi put emitujemo na televiziji. Trebalo je da ide sve na Trećem kanalu u direktnom prenosu u devet uveče. Došli smo Keba, Rođa i ja, svi s gitarama i oni nam kažu: 'Ljudi, imate još pet minuta do uključenja', ali nema Šabana Bajramovića! Kako ćemo bez njega?", rekao je Saša Popović u takmičenju "Zvezde Granda" i nastavio:

"Kad je prošlo već nekoliko minuta, mi se poređali na sceni, ali on ne dolazi, nema ga. Ništa, mi, ko p*pišani, sklonimo se sa scene. Tad nisu postojali mobilni telefoni, pa sam tražio fiksni da ga pozovem. Okrenem Šabana, on se javi. Kažem ja: 'Šabane, gdje si ti?', a on meni: 'Ej, Sale, pa gde si ti'. Ja mu objasnim da ga čekamo na sceni i da treba da pjevamo pjesmu po dogovoru, a on će meni: 'E, pa što nisi poslao 200 maraka, onda bih došao'", ispričao je Popović.

"Poslije smo izgladili sve to. Nije ni bitno na kraju da li smo mu dali pare, Šaban je ispao šmeker u svakom slučaju. Počeli smo da se šalimo, rekao je da je zaboravio da treba da dođe i to je bilo to. Šta da radimo, dešava se", objasnio je Sale