"OVO VIŠE NIJE ISTA ŽENA!" Isplivao stari snimak Dušice Jakovljević, neprepoznatljiva - igra igrice, a komentari PLJUŠTE

Dušica Jakovljević ne krije da je tokom karijere ulagala i u svoj fizički izgled, a sada se pojavio njen snimak prije svih intervencija.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/instagram/dušica jakovljević

Voditeljka Dušica Jakovljević poslednjih godinu dana ulaže u svoj fizički izgled, te je nakon operacije grudi odlučila da koriguje nos, ali i bradu.

Dušica se na malim ekranima pojavila se 2003. godine kada je imala 22 godine i učestvovala u kvizu "Ruski rulet", a nedavno je nakon 10 godna odlučila da napusti Pink televiziju i Zadrugu čije je prepoznatljivo lice dugo bila. Otkako se pojavila na sceni, voditeljka je promijenila nekoliko imidža.

Najčešće je eksperimentisala sa kosom, a u nekoliko poslednjih godina, kako je i navedeno, podvrgla se i estetskim korekcijama. Na Tviteru se sada pojavio Dušičin stari snimak, a mnogi su pisali da je voditeljka potpuno neprepoznatljiva.

Izgleda drugačije i igra igrice, dok korisnici Tvitera pišu da je tada bila "više kul". Pogledajte je:

Dušica nije krila da sada često radi estetske zahvate, a korigovala je usne, grudi i ubrizgavala botoks. O estetskim intervencijama Dušica je više puta otvoreno pričala.

"Radila sam zube, usta i grudi... Svaka žena se bolje osjeća kada na sebi promijeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam. Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume", rekla je ona svojevremeno, a nedavno je trebalo da ode na još jednu korekciju.

Dušica je nedavno otkrila i da joj smeta kada se upoređuju njene fotke iz prošlosti i sada i da li bi spalila stare fotografije da može.

"Ima jedna fotografija koja kruži koja je jeziva, jer zavisi sve od ugla kako te neko fotografiše i to je jedna fotografija koja je bila sa neke lokalne televizije, gdje ja izgledam katastrofa. Druga je kada sam izlazila iz porodilišta. Ja sam uvek imala lijepe zube, ali sam uradila te vinire, usta nikad nisam imala, pa sam to uradila, obrve potpuno drugačije, drugo moje tijelo se menja. Ne smeta mi, ali svako malo se to potegne kako sam izgledala prije i posle. Ali što ljudi vole da vide sliku na kojoj si ispao loše i onda ide "vidi je rugoba..." Pa, dobro, eto... Sad više nisam. Pa ne bih radila na televiziji da sam bila tako grozna. I šta danas znači biti ružan?! Kao krije se iza tastature i piše da je neko ružan. E, bravo, neka si mi rekao... Ako se neće svađati sa ženama i maltretirati nekoga po komšiluku, vi pišite meni", rekla je Dušica u emisiji "Šou se nastavlja".