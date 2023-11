SILOVAO ME I TUKAO, PLATIO TROJICI DA SE IŽIVLJAVAJU NA MENI: Diddy na meti optužbi bivše djevojke, postoje i SNIMCI?

Reper Diddy optužen je od strane bivše djevojke za silovanje, nasilje, i primoravanje na odnose sa muškim prostitutkama. On poriče sve.

Muzički mogul i reper Šon Kombs, poznatiji kao Diddy, optužen je za jezivo zlostavljanje od strane bivše djevojke Kesi.

Par je bio u vezi od 2005, kada je Kesi još bila tinejdžerka, pa sve do 2018. godine. Pjevačica tvrdi da je preživljavala noćnu moru - reper ju je navodno silovao, zlostavljao i tjerao da ima odnose sa muškim prostitutkama, a potom to snimao.

"Kontrolisao me je, tukao, davao mi drogu, a potom me primoravao da imam odnose sa više muških prostitutki dok bi on gledao ili snimao. Kada sam mu saopštila da je kraj, upao je u moju kuću i silovao me", navodi Kesi.

Kesi, kojoj je pravo ime Kasandra Ventura, navodi da je prvi susret sa se*sualnim radnicima bio kada joj je Diddy rekao da bi ga uzbudilo da je vidi sa drugim muškarcem.

"Unajmio je više njih i primoravao me na odnose. Naređivao mi je šta da im radim, a on je gledao i samozadovoljavao se. Morala sam da uzimam drogu tokom tih užasnih susreta da bih se isključila iz stvarnosti", navodi Kesi.

U drugom dijelu tužbe, tvrdi da ju je tukao u jednom hotelu, a da je Diddy platio osoblju 50.000 dolara da bi mu predali snimke sigurnosnih kamera na kojima se vidi nasilje.

Tužba je podnijeta Federalnom okružnom sudu na Menhetnu, a Kesi dodatno tvrdi da joj je Diddy nudio "osmocifrenu nadoknadu" da bi je spriječio da objavi detalje njihovog odnosa.

"Odbila sam kako bih dala glas svim ženama koje pate u tišini. Konačno sam spremna da ispričam svoju priču, da odbranim sebe i druge žene koje se suočavaju sa nasiljem u vezi", saopštila je pjevačica.

Diddy (54) poriče sve optužbe i nazvao ih je "uvredljivim i nečuvenim".

