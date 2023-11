Mile Kitić progovorio o zaradi devedesetih - pjevao Zemuncu, Ćenti, a od njega dobio 2.000 maraka

Pjevač Mile Kitić svojevremeno je otkrio da su mu na nastupima nerijetko bili "opasni momci"

Izvor: Printscreen/Youtube/RUDAR 7

Folker Mile Kitić devedesetih godina je pjevao Ljubomiru Magašu, poznatijem kao Ljubi Zemuncu, Radetu Ćaldoviću Ćenti, kao i Darku Ašaninu.

Kitić je svojevremeno pričao da oni nisu žalili para ako ih pogodi pjesma u kafani, ali i da je jednom prilikom za kratko vrijeme dobio bakšiš od 2.000 maraka.

"Pjevao sam mnogim žestokim momcima, ali se nikad nisam družio sa njima. Pjevao sam Ljubi Zemuncu, Ćenti, Darku Ašaninu, nažalost, svi su pokojni", rekao je Kitić davno u jednom intervjuu i dodao da ni on ni kolege nikada nisu imali problema sa "opasnim momcima".

Izvor: Printscreen/Youtube/RUDAR 7

"Svi su oni bili široke ruke, znali su da uživaju i nikada se nijednom mom kolegi nije desilo da ih neko od tih momaka maltretira. Uvijek su bili vrlo korektni. Kad bi ih 'pogodila' pjesma, znali su čak i da bacaju pare u vazduh. Posle, kada se to izbroji znalo je tu da bude i po 10.000 maraka, što su vadili iz džepa dok je išao možda samo neki refren. U sjećanju mi je najviše ostao Darko Ašanin. Ni s njim se nisam družio, vidjeli smo se dva puta u životu. Pjevao sam negdje u Botropu u Njemačkoj, kada je Darko svratio u taj restoran da popije piće. Ja tada još nisam ni znao ko je on. Međutim, čovjek je vrlo kulturno došao do podijuma i meni i muzici ostavio 2.000 njemačkih maraka. Mi smo otpjevali jedan blok, onako po našem izboru. Zadržao se toliko koliko mu je bilo potrebno da popije piće i otišao".