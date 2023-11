"VODIO LJUBAV SA KONOBARICOM DOK SAM SE PORAĐALA!" Šok ispovest Vesne Rivas - muža uhvatila u PRELJUBI, otkrila DETALJE

Vesna Rivas progovorila je o suprugovoj preljubi koja se dogodila u periodu njene trudnoće.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Nakon što je u emisiji "Divan šou" na Kurir televiziji prvi put otkrila detalje tuče sa koleginicom Mirom Škorić, pevačica Vesna Rivas podelila je još nepoznatih detalja iz svoje prošlosti.

Ona je između ostalog, ispričala da ju je suprug prevario sa konobaricom, dok je ležala u porodilištu. Kako je objasnila, najviše ju je pogodilo što je ljubavnicu doveo u njihov dom, te priznala da je sama uspela da sazna i otkrije izdaju.

"Zadnjih par meseci on se uhvatio sa tom komšinicom koja drži kafić, konobaricom. Ja sam par puta išla da joj bacim bombu, da je zapalim, sa sve stomakom. Ja sam bila trudnica, svi su me znali po gradu, policija, one racije i tako dalje. Međutim, ja razmišljam, ma ne, mučiću ja nju na drugi način. Ona će njega da želi, a on mene neće da ostavi, jer je to još jedna više muška kukavica, kad su emocije u pitanju znam koliko me voli, ma pržiću ja vas oboje na tihoj vatri. I tako je i bilo!", ispričala je Vesna za Hajp i dodala:

"I pazi, ti ne spavaš, oni nisu imali intimne odnose, ona je i tad tvrdila da ih nije bio, da sam ja budala, da ja tripujem i tako dalje. Međutim, ja sam takvu akciju sprovela, ja sam odmah ustala iz kreveta posle porođaja, pa vrtela telefone, postavila sam im zamke. Postavila sam im zamke, i uhvati ga u jednom momentu: 'Ej, ej brzo mi oslobodi hitno mi treba', jer tad nije bilo mobilnih, samo su postojali fiksni telefoni. Ja sam ga pitala: 'Zašto, da ovoj kokoški pozoveš taksi i dok ne dođe muž koji zatvara kafić?'", nastavila je pevačica.

Na kraju je poentirala:

"Znaš šta je tu u meni poražavajuće bilo i što nisam mogla da sačuvam sebe od sebe. Pola ljubavi je otišlo tad, pazi, imali smo para, mogao je da je odvede bilo gde - u hotel, hostel... Mogao je s njom da vodi ljubav gde god je hteo, ja bih mu uvek verovala i nikad ga nisam proveravala, ja njemu nikad nisam ulazila u novčanik da vidim crtice, ceduljice i kad je bio po putevima mogao je da radi šta hoće i pre. U momentu, kad se ja porađam, znači ja rađam najveći blagoslov od Boga, a ti mene tog momenta varaš, u našem krevetu, kako to boli! To je izdaja, to nije prevara, pola ljubavi je otišlo!", završila je.

