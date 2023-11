AFRIKA O TRUDNOĆI S FUDBALEROM! Otkrila sve o odnosu s Volkovim i progovorila o pričama da je ljubila poznatog košarkaša

Sandra Afrika progovorila je o bivšem dečku fudbaleru Vladimiru Volkovu, a dotakla se i fudbalera Nikole Milutinova s kojim su je mediji spajali.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press

Od kada se pojavila na sceni kao igračica Mileta Kitića, Sandra Afrika je mamila muške uzdahe, a kada je započela solo karijeru utrkivali su se ko će da osvoji srce zgodne brinete. Javnosti je poznato da je bila u vezi sa svojim menadžerom sa kojim je kasnije započela i privatni biznis, a dugo je bila i u ljubavi sa fudbalerom Vladimirom Volkovim, te se pričalo i o vjenčanju.

Ona je sada progovorila o bivšim ljubavima, a najprije se dotakla karijere, te otkrila da svašta priprema trenutno.

"Svašta pripremam, pa između ostalog i album, to mi je oduzelo cijelo leto, a radim i dalje. Svaki dan sam po studijama. Radimo tekstove, tu je i Saša Lazić, nastavljamo saradnju", rekla je ona, pa se dotakla ljubavnog života:

"Komplikovano je jako. U poslednje vrijeme sam se posvetila dosta poslu, tako će i da ostane. Ljubav je po strani, kada bude bilo nešto vrijedno pomena, ja ću vas obavijestiti".

Dugo se nagađalo o njenom odnosu sa sa fudbalerom Vladimirom Volkovim - "U super smo odnosima, korektnim. Ostali smo prijatelji, tu nema mjesta svađi i negativnim emocijama", poručila je pjevačica koju se često povezivali i sa košarkašem Nikolom Milutinovim.

"Tačno je to da dečka poznajem, pjevala sam kod njega na žurkama dva puta, jednom u Beogradu, jednom u Novom Sadu i bilo nam je predivno. Po mom mišljenju je on pravi gospodin. Osim te saradnje nismo se nikad viđali. Ne znam kako je došlo do takvih navoda, zapratili smo se na Instagramu jer se znamo duži vremenski period", istakla je pjevačica.

Sandra je otkrila i zašto bi radije izabrala fudbalera, a ne košarkaša - "Možda bih prije izabrala fudbalera, a jedini razlog je visina košarkaša, jer sam ja jako mala. Baš kad sam pjevala kod Nikole, on je stajao blizu bine onako visok, a ja i na bini niska, gledam ga, hoću nešto da mu kažem... Generalno, sportisti su okej, volim nekog ko je u sportu, i ja cio život treniram... I da nije sportista u pitanju, prije bih odabrala višeg momka u principu, mislim da ne postoji neko ko je niži od mene".

Izvor: MN Press

Pričalo se da je je trabalo da stane na ludi kamen sa Volkovim, ali ipak nije došlo do toga - "Ne znam ni koje je godine to bilo, da ne pogrešim... Išli smo ka tome, ali jednostvano se nismo do kraja dogovorili kako treba. Nije mi kupio prsten, samo je bila neka priča, ali se to nije ostvarilo".

Sandra se za krak dotakla i priča da je bila u drugom stanju, Sandra tvrdi da to nije tačno: "Ne, nisam bila trudna ranije. Tada se nisam oglašavala, svakog čuda tri dana dosta. Naravno da u bliskoj budućnosti priželjkujem da postanem mama, jedino mi je to polje ostalo neispunjeno, u svim ostalim segmentima sam ispunjena".

Izvor: MN Press