SPAVAO JE S MOJOM SUPRUGOM, DOK SAM JA NJEGOVU SPASAO SMRTI: A onda je on RAZORIO kolegi porodicu i oteo mu FATALNU ŽENU

Aca Lukas sutra slavi 55. rođendan, i tom prilikom organizuje već tradicionalnu žurku na kojoj će premijerno biti prikazan i film o njegovom životu.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Aca Lukas, vlasnik hitova bez kojih ne može da prođe nijedan dobar provod ili slavlje, ima iza sebe veoma buran ljubavni život. Evidentno je da su u njegovom društvu uvjiek ljepotice, te su ga sa mnogim imenima sa javne scene spajali. Neke njegove romanse obilježili su ogromni skandali, dok je na ludi kamen stajao tri puta i iz tih brakova ima naslednike - Andreja, Lazara, Miljanu i Viktoriju.

Ceca Vuksanović je prva supruga Ace Lukasa s kojom ima sina i ćerku. Ona radi u prodavnici i živi normalan život daleko od medija. Nedavno smo je vidjeli na svadbi njihovog sina Lazara.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Ona je bila Acina ljubav iz srednjoškolskih dana. Ipak ljubav nije opstala, ali su u dobrim odnosima. Oni su sada i baka i deka.

Lukas je Cecu ostavio i ubrzo dobio dijete sa drugom suprugom, Natašom. Nataša je godinama sa sinom Andrejom živjela u Njemačkoj, a onda se skoro desio skandal.

Lukas je u svojoj autobiografiji "Ovo sam ja", otkrio detalje o njoj, ali i o njenom suprugu Goranu Andrejiću.

Izvor: Printsrceen Facebook

„Kad sam se zaljubio u Natašu, došao sam kući i počeo da pakujem stvari. Napustio sam ženu Cecu. Tokom mog boravka u Americi Nataša je našla drugog čovjeka, kome sam spasao ženu. Bolovala je od leukemije i živjeli su u mom stanu u Hajdelbergu. Našao sam bolnicu u kojoj će se liječiti. Tu je operisana. Momak je lijep, zgodan, snažan. Pojavio se u spotu Cece Ražnatović. Klasičan vaćaroš. Sad su Nataša i on muž i žena.“

KSENIJA PAJČIN

Mediji su dugo spekulisali i o romasni Lukasa i Ksenije Pajčin. U intervjuu za "Story" pjevačica je 2006. objasnila da su njih dvoje bliski, kao i to da ga ona štiti od zlih ljudi.

Međutim, Aca je u knjiži otkrio sve nepoznate detalje o njihovom odnosu.

"Živjeli smo zajedno godinu dana. Naša veza je bila strasna i iskrena. Za razliku od većine žena sa kojima sam bio, Ksenija nije pokušavala da me promijeni. Kada bi me neko upitao da je opišem, rekao bih: 'Dobar čovjek. Lijepa, a nesrećna. Bila je veoma nesigurna. Kod kuće je sjedjela, čitala novine i gledala televiziju i pitala 'Kako je ova uspjela, a ja ništa'", napisao je Lukas.

Izvor: Kurir / Marina Lopičić

Pjevač piše i da su mediji imali pogrešnu sliku o njoj.

"U novinama je svašta pisalo o Kseniji, između ostalog da je težak narkoman. Bila je lijepa, snažna, pucala je od zdravlja! Svakodnevno je trenirala".

Aca Lukas je otkrio i da je molio Kseniju da krije vezu, jer je tada još bio u braku sa drugom suprugom Natašom.

"Od Ksenije sam tražio samo jedno - da ne priča novinarima o našoj vezi i to je poštovala. A san svakog muškarca je bio da ga vide sa Ksenijom Pajčin. Meni je bilo važnije da svakodnevno budemo zajedno, nego na naslovnim stranama", pisao je pevač.

Aca je otkrio i kako je žena otkrila aferu s Ksenijom.

"Pjevao sam na jednoj terasi u Sutomoru. Za vrijeme pauze pisao sam Kseniji. Nabrojao sam šta ću sve da joj radim i šta će ona meni. 'Aco, gotova pauza' čuo sam kolegu i ustao. Na brzinu sam poslao poruku. Kad sam uzeo mikrofon, kroz glavu mi je prošlo 'nisam valjda...'. Završio sam turu pjesama i uzeo mobilni. Bio je pretrpan porukama s istog broja. Moja druga supruga Nataša je primila poruku umjesto Ksenije. Odmah mi je odgovorila - u jednoj poruci samo psovke, u drugoj kletve, trećoj kombinacija psovki i kletvi", napisao je Lukas.

DANIJELA VRANIĆ

Vjerujemo i da se danas bruji o njima. Pričalo se da su pjevačica Danijela Vranić i Lukas, navodno, bili u vezi. Romansa je, kako su tada pisali mediji, počela tokom saradnje na zajedničkoj pesmi "Niko kao ti".

Aca Lukas i Danijela Vranic - Niko kao ti (OFFICIAL VIDEO) Izvor: Aca Lukas

Veza je, kako se šuškalo, bila kratka, a oni o toj temi nikada nisu pričali za javnost. Kako su mnogi govorili, nakon raskida Danijela se povukla sa estrade.

SONJA VUKSANOVIĆ

Mediji su brujali o tome da je Aca Lukas Sonju preoteo od svog prijatelja Željka Šašića. Svakoga dana su bili meta medija, a sve tri strane su aktivno učestvovale u iznošenju privatnih stvari javnosti.

Međutim, to ih nije sprječavalo da uživaju u ljubavi. Sonja i Aca su se vjenčali i dobili ćerku Viktoriju. Međutim, ni ovaj brak nije opstao.

Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Šuškalo se i da je Lukas zapravo Sonju najviše volio i teško je podnio razvod od nje. Spominjale su se prevare, a par je danas u dobrim odnosima.

On se nakon razvoda od supruge preselio se u stan na Voždovcu, dok su njegova bivša i ćerka ostale da žive u porodičnoj vili na Bežanijskoj kosi.

- Počinju svađe. Strašne. Oboje smo, naravno, griješili, ali nismo priznavali svoje greške. Kroz svađu sam shvatio da je počeo da se vraća stari Aca, koji govori ono što misli i radi ono što hoće. A pošto je to bilo zabranjeno, počeo sam da dolazim kući pijan, dekintiran, drogiran. Aca u najgorem izdanju! I sve je polako počelo da gubi smisao. Nabrajala je u svađi šta sam sve ja. Naše svađe su bile užasne. I to svađe pred djecom. Od dranja nam izlete žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvatamo svoj dio krivice. Užasne rečenice. Volim je, a vrijeđam je. Kad sam htio da krenem, ona mi se unijela u lice. „Da nećeš da me udariš!“ A pogan jezik čak i za razjarenu ženu - opisao je njihove svađe u autobiogreafiji.

BRANISLAVA PAŠAJLIJA

Nakon kraha braka sa Sonjom, dok se još nije zvanično i razveo, prva djevojka sa kojom je Lukas izašao u javnosti bila je zanosna crnka Branislava Pašajlija. Ova veza je odmah na počeku bila skandalozna, budući da je ona tada bila još zvanično udata za svog supruga Željka Pašajliju.

Ni ova veza nije dugo potrajala, tačnije smao mesec i po, a Aca je rekao da je veza s Branislavom bila njegova velika greška.

Branislava se posle ove veze povukla iz javnog života i retko se može videti u medijima.

BOŽANA VUJINOVIĆ

Nakon raskida sa Branislavom, Lukas je našao plavušu i to iz Bosne. Plejboj zečica Božana Vujinović mu je osvojila srce, a veza je bila šokantna. Ona je kasnije punila naslovnice budući da je bila hapšena, piše Espreso.

Kada je o Lukasu riječ, nije krio ljubav sa Božanom, već se s njom pojavljivao na svim događajima. Izgleda i da mu nisu smetali ni spekulacije da se bavila najstarijim zanatom. Ipak, romansa sa starletom nije dugo potrajala.

Inače, nju su spajali i sa Nejmarom zbog fotografije iz Pariza, kada su mediji pisali da poznati fudbaler nije ostao imun na šarm ove atraktivne i zgodne plavuše.

JOVANA DOROŠKI

Bivša misica Jovana Doroški je bila ljubav Ace Lukasa, doduše, isto kratkotrajno. Išli su zajedno na promocije, izlazili su i provodili se, a folker je izgledao poprilično srećno pored nje.

Nisu marili za poglede radoznalih, te su u javnosti razmenjivalu nežnost, a onda je odjeknula vijest da su raskinuli.

MISTERIOZNA DJEVOJKA

Kada je Aca Pejović pravio punoljetsto svojoj ćerki u septembru, Lukas se pojavio sa veoma zgodnom mladom damom, koja je blistala u raskošnoj toaleti.

Međutim, ona nije željela da se slika sa pjevačem pred novinarima, a nije otkriven ni njen identite. Ali, prema riječima prisutnih, zadovoljno se smješkala, do je folker davao izjavu za medije.