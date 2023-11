IZAŠLA NOVA PJESMA ČUVENIH BITLSA! Džon Lenon je započeo PRIJE 45 GODINA

Bitlsi su objavili pjesmu "Now And Then" koja je nastajala 45 godina - od prvih taktova koje je napisao Džon Lenon 1978. godine, pjesma je konačno završena prošle godine.

Sva četiri Bitlsa se pojavljuju na snimku i to će biti poslednja pjesma na kojoj su radili Lenon, Makartni, Harison i Star. Zaokružujući svoju karijeru, "Now And Then" će se naći na dvostrukom singlu na čijoj A strani će biti debitanska numera "Love Me Do" iz 1962. godine, piše BBC.

U Velikoj Britaniji, "Now And Then" je emitovana na Bi-Bi-Si Radiju 2 i 6 Mjuzik u 15 časova. Istovremeno pjesma je dostupna na striming servisima Spotifaj, Epl mjuzik i Amazon prajm mjuzik. CD, ploča i kaseta pojaviće se u prodaji u petak, 3. novembra. Od 10. novemba, pesma će biti uključena u nove remasterizovane i proširene verzije albuma "The Beatles Red and Blue" najveći hitovi.

Ovo izdanje moglo bi da bude završno poglavlje jednog od najvećih bendova u istoriji popularne muzike.

Na sada već mitskom demo snimku koji je ostavio Džon Lenon prvi put su u februaru 1995. godine radili Pol, Džordž i Ringo u okviru projekta "The Beatles Anthology", ali je ostao nedovršen, dijelom zbog nemogućih tehnoloških izazova i nemogućnosti da se upotrebi vokal Džona Lenona snimljen na kaseti sedamdesetih godina uz pratnju klavira. Godinama se mislilo da pjesma nikada neće biti završena. Originalni demo snimak je godinama kružio kao butleg izdanje među fanovima.

Ljubavna pjesma prilično liči na solo ostvarenja Džona Lenona iz 1970-ih, na sličan način kao i "Jealous Guy". Prošle godine su je u studiju završili ser Pol Makartni i Ringo Star. Džordž Harison se pojaviti sa djelovima ritam gitare koje je snimio 1995. godine, a producent Džajls Martin je dodao novi aranžman.

"Čuti kako Džon i Pol zajedno pjevaju prvi refren najblaže rečeno je veoma snažno", rekao je Rob Šefild iz časopisa "Roling stoun".

Da li je u finiširanju pjesme korišćena vještačka inteligencija - u izvjesnoj mjeri, da.

Tokom snimanja dokumentarnog filma "The Beatles Get Back", filmska kompanija reditelja Pitera Džeksona razvila je softver koji im je omogućio da "demiksuju" zbrkane snimke zvukova koji se preklapaju. Tehnologija je korišćena prošle godine za stvaranje novog miksa za album "Revolver".

"Program mora da nauči kakav je zvuk gitare Džona Lenona, na primer, i što više informacija možete da mu date, to on postaje bolji - rekao je Džajls Martin za Bi-Bi-Si. Softver je uspio da "izvuče" Lenonov glas sa originalnog snimka na kaseti, uklonivši pozadinsko šištanje i zujanje električne struje, koji su ometali prethodne pokušaje da se pjesma završi.

"Bilo je to najbliže što smo ikada uspjeli da ga vratimo među nas", rekao je Ringo Star, prenosi BBC.

"Sva ta sjećanja su se vratila. Bože moj, kako sam bio srećan što sam imao te ljude u svom životu", dodao je Makartni. "Da i dalje radim na muzici Bitlsa 2023. godine? Vau."

Poslušajte pesmu: