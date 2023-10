VITLAO PIŠTOLJEM I GOVORIO DA ĆE DA SE UPUCA! Aleksandra Mladenović o drami sa bivšim dečkom - "Na ljekovima sam!"

Aleksandra Mladenović podijelila je nove detalje drame sa bivšim dečkom.

Izvor: Instagram/screenshot

Pjevačica Aleksandra Mladenović našla se u centru skandala kada je bivšeg dečka prijavila policiji, te za medije ispičala da joj je pomenuti mladić "ukrao mnogo novca, a potom prijetio da će da se ubije".

Drama oko njihovog slučaja i dalje ne jenjava, a nakon što ga prijavila policiji zbog uznemiravanja i pretnji te ga i optužila za krađu, MUP Srbije izdao mu je nalog za hitno napuštanje naše države, a Prekršajni sud ga je kaznio sa 120.000 dinara. Ona je sada u velikoj ispovesti otkrila sve detalje drame, a na samom početku je otkrila kako se osjeća.

"Loše jako loše, pod stresom sam jako velikim. Ne spavam ne jedem baš sam se stresirala. Na ljekovima sam i nemam kad ni da sanjam. Ne spavam bukvalno dok ne svane. Samo čekam da se smiri sve i da počnem da idem na psihoterapiju da se malo izvučem iz ovoga jer moram da se vratim i nastupima i normalnom životu", priča ona i otkriva da li se plaši nakon svega:

"Tu su moji roditelji uz mene. Nije da se plašim nego imam traume. Gledala sam na video snimku kako je htjeo da se ubija, kako je ovo-ono. Imam traume od toga i naravno neuračunljiv je, ne znam šta bi mogao da uradi meni."

Aleksandra je otkrila i da li je njen bivši partner bio nasilan prema njoj.

"Ne, nikad me nije udario. Nikad nije bilo nasilan prema meni, ja njega sažaljevam, on kad se naljuti počne da prijeti i to, kad shvati da ja neću stvarno da budem s njim, i on kaže da sam ja njega ostavila u lošoj situaciji, to jest prokockao je sve pare i svoje i meni je uzeo. Vratio mi je jedan dio, rekla sam mu da ne mora ništa da vraća samo nek ide iz mog života i da mi se više ne vraća jer sam mu dala šansu da se promjeni, vodila sam ga kod psihijatra da počne ljekove da pije da se vrati sebi, ali on je i psihijatra nasamario da je dobar da je idealan da je fin. Dala mu je ljekove da pije nije ni pio pa, je išao posle toga odmah sutradan da se ubije."

Potom je govorila o raskidu:

"On je spavao kod mene u stanu i pisao mi je tu noć da nema života njemu, šta će tebi ovakav momak, ja nisam dobro, ja ovo, ja ono. Ja kažem pa dobro ako treba da raskinemo, ako nisi sposoban da se nosiš sa mnom, sa nekim stvarima onda idi svojim putem, ja ću svojim. Onda je krenula patetika - ne ostavljaj me, nemoj da me ostavljaš, promijeniću se, pomozi mi da budem bolji čovjek. I ja sam kad me sačekao na aerodromu, počeo je u kolima da plače, ja nisam znala o čemu se radi, on je rekao uzeo sam ti pare, ostavio sam ti zalog, nemoj da me ostavljaš, pomozi mi. Ja sam se tu šokirala, frapirala, i odmah sam pozvala mamu da dođe, i rekla mojima. Međutim i on je došao, rastali smo se, otišao je za Sarajevo, otišao tamo. Zaista otišao u Sarajevo, pokupio sve stvari i došao je u Beograd i došao je kod mene direktno", rekla je, pa nastavila:

"Ja sam mu rekla da smo završili. Pozvala sam majku i onda je on mene molio, ja sam mu dala šansu da mi vrati pare, i onda je on rekao: Nemam gdje da spavam, u kolima spavam, ja ne mogu da živim ovako, iznio sam sve stvari bla, bla, bla, da sjednemo, da pričamo. Ja sam izašla i pričala s njim, mislim vidjela sam u kom pravcu to ide, spavam kod drugara, spavam ovdje, hoće da me ubije, svi su naoružani bla, bla, bla, da priča gluposti. Ja kažem - dobro dođi kod mene, bićeš kod mene dok se ne središ psihički, i on je bio u fazonu važi, donio je stvari kod mene. Išli smo posle na neku večeru - on mama i ja. I onda je već počela da ga hvata kriza. Ja sam rekla meni ne treba uličar, ja neću da budem s takvim muškarcem koji ima potrebu da stalno skita i da izlazi. Ja mislim da ga je tad uhvatila kriza da kocka. I ja sam htjela to da zaustavim i da spriječim on kaže ti mene psihički ubijaš. Ja njega psihički ubijam što hoću da mu pomognem. I ništa, posle toga je on izašao iz stana, otišao je u neku šumu, pištoljem je vitlao da će da se upuca", dodala je.

"Da, pištolj, zbog toga se najviše i plašim. Zvao me, do 4 ujutru me zvao. Ja sam ugasila ton, nije izvršio samoubistvo, nije ništa uradio, ja sam ugasila ton, sutradan me molio da izađem. Ja kažem ja ne smijem da izađem, ti si naoružan, imaš pištolj. "Nemam, kunem se, bacio sam, nemam kunem ti se, Ostroga mi, bacio sam". Ja sam izašla ispred zgrade i ja pitam gdje ti je pištolj? Nemam, kunem ti se u Ostrog, bacio sam pištolj, nemam pištolj. Ja kažem, ali ti i ja ne možemo da nastavimo zajedno. Mi smo završili, to je sve završeno u međuvremenu. On je objavo sve naše slike privatne, sve, nacrnio me, sve najgore ispričao o meni i otišao je da se bjesi. Uzeo je kanap i zvao me da gledam kako će da se objesi. Međutim, nije se objesio. Došao je ispred zgrade, nije direktno gledao u moj prozor, stavio je jastuk i legao da spava. I ja sam mami njegovoj javila i poslala sam sliku kako on hoće da se bjesi, ona je žena pozvala policiju."