TRAŽIM ŽENU DA KUVA, ČISTI I PEGLA: Folker pričao s prijateljem, pa raspisao konkurs - Sve do sada su gledale svoje du*e

Pevač Hasan Dudić traži "novu ženu" i ogovara staru

Izvor: Kurir TV screenshot

Pevač Hasan Dudić, bivši muž Zlate Petrović, rekao je u jednom intervjuu da je brak s popularnom pevačicom bio greška i da sada traži novu!

Raspisaće konkurs kako bi mogao da nađe životnu saputnicu, ali i osobu koja će "da mu kuva i pegla".

"Rešio sam da raspišem konkurs nakon što sam razgovarao s jednim prijateljem. Tražim ženu koja će da živi sa mnom i koja će da bude prava domaćica. Treba mi neka normalna dama pošto sam sad u fazi da mi mnogo više prija društvo, nego da budem sam. Najbolje je kad muškarac pored sebe ima domaćicu koja zna da umesi, da spremi, ali i da opere i skuva! Takve žene-kuće su danas retke", rekao je Hasan i otkrio da je takvu ženu još nije imao pored sebe.

"Sve s kojima sam bio u prošlosti su bile one kojima je bila preča karijera od mene. Sve su gledale svoje dupe, a Hasana ko šiša! Bio sam dobar kad sam kupovao poklone, a ovako za druge stvari koje meni znače ne. Zlata Petrović je isto bila takva, ali smo mi održali prijateljstvo bez obzira na to. Sad se, doduše, jedva viđamo, ona ima svoj život i to je u redu, ali postoji valjda neki bonton".

Hasan Dudić je rekao i da je shvatio poslednjih godina da je njegov brak sa Zlatom Petrović bio greška.

"Zlata i ja smo se mnogo voleli, ali sam tek kasnije shvatio da je to bila greška. Ceo taj odnos i brak. To kažem zato što smo se udaljili kad su došle nevolje, a brak podrazumeva da se volimo u svim situacijama. Kad je sve bilo super, odlično smo se slagali, ali čim bude teško, svako gleda sebe. Danas su ljudi utanjili sa živcima, pa se zato parovi razvode posle godinu dana. Nekad je postojala ta tolerancija, ljudi su se više slušali i trudili se da razumeju neke stvari, što se izgubilo u međuvremenu. Bolje danas da mladi i ne prave svadbe. Bolje da su u nekim zajednicama, pa dok traje, traje".