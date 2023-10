DO USPJEHA NIJE DOŠLA PREKO NOĆI: Hrvatski muzičar nahvalio Aleksandru Prijović - "To što je ona uradila ne može svako"

Pjevačica Aleksandra Prijović i dalje na meti komentara kolega iz Hrvatske

Pjevačica Aleksandra Prijović za kratko vrijeme je napravila pometnju u regionu. Održala je tri solistička koncerta u Beogradu, u rekordnom roku rasprodala pet zagrebačkih Arena, a zbog svega ovoga nerijetko završi u Dnevniku ili u komentarima pojedinih kolega.

Dok Tonči Huljić smatra da joj se "zalomilo da rasproda pet Arena" hrvatski DH Mateo, koji je sarađivao s velikim brojem regionalnih zvijezda, ima samo riječi hvale za Prijovićku.

"Što se tiče Aleksandre Prijović, veliki respekt! Znam da je jako težak put doći do vrha jer na vrhu ne može biti svako. Smatram da je ona definitivno na vrhu, a do tog uspjeha nije došla preko noći. Sama sebi treba da zahvali i nagradi jer je izborila za to da bude danas velika zvijezda. Napunila je tri beogradske arene i rasprodala pet zagrebačkih Arena. To ne može svako. Pogodila je pravi album, pjesme se slušaju u svim klubovima i radio stanicama. Taj hajp ne postoji samo sada, nego u njenom slučaju traje godinama unazad. Njen vokal nije samo lijep preko plej beka nego i uživo. Želim joj sve najbolje. Iskreno, ne poznajem osobu u tim godinama koja je pet dana zaredom zakazala zagrebačku Arenu. Pred njom stoji bogata i uspješna karijera, zaslužuje sve najbolje. Mislim da mlađa generacija sluša ono što voli. Aleksandrine pjesme apsolutno nisu nacionalističke nego ljubavne i mislim da publika osjeti tu ljubav prema muzici koju ona pruža. Poštujem svačije mišljenje, ali smatram da neko ko puni pet arena da je tu svaki negativan komentar suvišan. Kako je popularna u Srbiji, tako je u Hrvatskoj, BiH i svuda", rekao je Mateo.