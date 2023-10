MISLILA SAM DA JE KUVAR, REKLA SAM MU DA SE PRESVUČE! Lea Kiš o blamu na snimanju - nije prepoznala pevača!

Voditeljka Lea Kiš ispričala sve o pehu koji joj se desio kada je počela da radi emisiju zabavnog karaktera

Voditeljku Leu Kiš decenijama gledamo na malim ekranima. Pre nego što je počela da vodi zabavnu emisiju "Nedeljno popodne" radila je na RTS-u. Predala je smenu kobne noći kada je njenih 16 kolega poginulo u bombardovanju, nakon čega je doživela još jednu tragediju. Izgubila je bebu i jedva preživela nakon serije operacija koje su usledele.

Nakon duže pauze počela je da radi na televiziji Pink, emisija je bila zabavnog karaktera, a Lea nije znala aktuelne pevače.

"Kada sam došla na TV Pink, mnoge pevače koji su tada bili aktuelni nisam znala, mi smo se na RTS držali strogo nekog koncepta, a na Pinku je to moralo da bude komercijalno jer takav tip emisije donosi novac. Jedno je biti urednik na RTS, a sasvim drugo na komercijalnoj televiziji", rekla je Lea i nastavila:

"Tada je Đani bio hit, imao je neku popularnu pesmu, neko mi je rekao da ga zovem u emisiju, ja sam ga pozvala i u tom trenutku nisam znala kako on izgleda. Čula sam za njegovu pesmu, znam da je bila hit, ali privatnom nisam slušala njegovu muziku. Đani je došao i meni se učinilo da je on kuvar u emisiji, po fizičkom izgledu i građi tela mi je delovao kao neko ko može da skuva dobar ručak, a ne da peva. Ja sam pitala organizotorku koja je bila na smeni da li je stigao kuvar, ona je rekla jeste i ja vidim Đanija koji je bio obučen u sako, pantalone, jaknu i ja mu priđem i kažem ‘molim vas gospodine, ali koncept moje emisije je takav da kuvar mora da ima kapu i belo odelo’, čovek nije znao o čemu se radi, došao je do moje asistentkinje Marije i rekao ‘što ja moram da se obučem u kuvara’, a ona je shvatila da je pojma nemam ko je Đani, i rekla mu ‘ma, Lea se šali, slobodno ti ostani u tome’. Onda mi je na papiru napisala ‘Ne blamiraj se, kuvar je stigao, ovo je pevač koji sada ima hit.’ Svaki put sad kada sretnem Đanija pitam ga šta kuvaš danas?".