VOJAŽ PRIČAO O KONCERTU I DIJAMANTSKOJ KAJLI IZ LONDONA, PA ŠOKIRAO NA KRAJU: Idem na odmor sa LEPŠOM POLOVINOM

Reper Mihajlo Veruović Vojaž pričao o sceni, reperima sa svetske scene i planovima posle koncerta u Hangaru

Izvor: Prva screenshot

Reperi Vojaž i Nući održaće sutra uveče koncert u Hangaru, koji će biti njihov prvi koncert u Beogradu. Na bini će im se pridružiti veliki broj kolega, među njima će biti i kontroverzni Desingerica, a o svemu ovome je Vojaž govorio u Jutarnjem programu Prve televizije.

"Prošlo smo tri velike turneje, zimsku, letnju i američku, svuda po Evropi smo punili hale, dovoljno je muzika zrela da se napravi koncert u Beogradu. Koncert je ono što te afirmiše kao muzičara, koliko god klubova napunio", rekao je Vojaž, a potom otkrio i da je najviše pažnje i para za predstojeći koncert u Beogradu uloženu u scenu.

"Neće biti plesača, ali biće spektakl, biće posebno. Sama scena će biti neverovatno dobro postavljena i skupo će to izgledati. Ugledali smo se na koncerte rep zvezda van naših granica, Drejk, Travis Skot, Vikend i shvatili da je scenografija ta koja prodaje njihove koncerte i radili smo na tome".

Voditeljku je interesovala i skupocena ogrlica koju je Vojaž nedavno naručio iz Londona, od juvelira koji je pravio ogrlice svetskim zvezdama. Ima dijamante i "koštala je mnogo".

"Malo je neukuso u Jutarnjem da je nosim, ali na koncertu ću je nositi. Od malena sam voleo svetlucave stvari, neko voli kola, ja volim satove i nakit. To je ogrlica koju sam pravio i veliki je novac u pitanju. Ogrlica je u rep muzici previše bitna, to je deo kulture i status i svi mi jurimo te zlatne kajle, to je dobar podsetnik gde si. Kad je stavim nosi moju energiju" rekao je Vojaž, a potom na samom kraju otkrio i da ima devojku!

"Nakon odmora idem na zaslužen odmor sa lepšom polovinom. Ona je preponosna sad zbog ovog koncerta".

Vojaž i dalje ne otkriva identitet svoje nove izabranice, ali je nedavno pokazao par slika na svom storiju: