IDEMO PUTEM, A KUĆE GORE, LJUDI BJEŽE: Rasta o odlasku iz Prištine - Pažljivije da pričamo o Kosovu

Reper Stefan Đurić Rasta napustio je Kosovo kada je imao samo 10 godina.

Izvor: TV K1/Screenshot

Popularni reper Stefan Đurić Rasta gostovao je u emisiji na K1 televiziji gde se prisjetio svog djetinjstva i odrastanja u Prištini, koju je zbog rata morao da napusti. On je pričao o teškim trenucima kada je morao da napusti svoj dom. Slomio se kada je voditelj pustio kadrove njegovor obdaništa u Prištini, kao i ulicu u kojoj je odrastao.

"Odvratna atmosfera i odvratna situacija. Zaista pamtim samo da smo se dobro zabavljali kao djeca koliko god bilo teško u toj atmosferi", rekao je Rasta i otkrio kako je proveo svoj poslednji rođendan u Prištini.

"Slavio sam deseti rođendan i svi su bili svjesni da je to to i da ćemo posle te proslave napustiti svoje domove.

"To je baš bilo teško. S tim što sam jako volio tatinu mamu i uvijek sam se radovao da idem kod nje. Taj momenat samog odlaska mi je bio ok. Trenutak kada smo mi izlazili iz zemlje si mogao da vidiš samo u filmovima. Mi smo išli tim nekim putem, a okolo gore kuće gori sve, životinje trče, ljudi bježe, to je scena koju ću uvijek pamtiti".

Nakon što je izbjegao iz Prištine, Rasta više nikada nije otišao na Kosovo, ali je uprkos svemu ostao u kontaktu sa prijateljima iz Prištine, među kojima ima i Albanaca.

"Održavao sam dugo kontakt sa prijateljima, Albanicima čak. Jedan od njih me dočekao u Minhenu, kada sam zaradio za svoj prvi ML. Otišao sam kod njega, vodio me svuda i išli smo da kupimo auto.Taj neki period, obično vezujemo za to da su odatle odlazili Srbi, odlazili su ljudi, prvenstveno. Oni koji više nisu mogli da žive da dolje. Svako mora da ima empatiju prema tome, jer je dolje strašna situacija. To je takva beda, da je to nepojmljivo. Upravo ti ljudi koje sam pomenuo, koji su sada u Minhenu, oni su već tada osjetili ono što je danas", rekao je Rasta i otkrio kako danas gleda na situaciju na Kosovu.

"Treba biti 10 puta pažljiviji kada pričamo o Kosovu, a pogotovo ako to radimo iz pozicije u Beogradu, upravo zbog naših ljudi dolje. Svaki patriotizam koji predaleko odzvoni, on rikošetom završi kod naših ljudi u enklavama. Ne znam da li su ljudi svjesni, ali enklave su geto. Da li to postoji negdje na svijetu osim na Kosovu? Ljudi su zatvoreni kao u getu i to se sve dešava danas. To je zaista bolna tema, ali i tema o kojoj nikada ne bi trebalo da prestane da se priča, koliko je bolna za mene i za druge", rekao je Rasta.

