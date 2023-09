DOGOVORIO SVAĐU SA TEOM, MAMA BOŽICA GA SAČEKALA U GARDEROBI: Posle skandala na sceni, nastao haos u bekstejdžu!

Siniša Medić otkrio da je svađa sa Teom Tairović u Grandovoj emisiji bila dogovorena, ali i da se njena mama potom svađala sa njim

Prije dvije godine na televiziji Grand se odigrao skandal kada je pjevačica Tea Tairović napustila emisiju zbog serije nepristojnih pitanja koje joj je postavio voditelj Siniša Medić.

Medić je dvije godine kasnije otkio da je svađa bila dogovorena, a sada, nakon što se ponovo podigla prašina ovog incidenta, rešio da otkrije i šta se dešavalo posle.

"Prije nekoliko dana na aerodromu ekipa crnogorske TV ekipe postavila mi je pitanje o tom snimku jer i posle toliko godina ne prestaje priča o tom video klipu i evo ajde da zauvjek stavim tačku na to. Stojim iza svake riječi i sve je istina sto odsto. Tea je bila gošća kod Vesne Milanović i mene u Grand specijalu. Vrlo lijepo smo je dočekali, a ona je bila skroz ok", rekao je Siniša Medić i potom otkrio kako je došlo do dogovora da naprave pometnju.

"Tea je samo par dana prije toga došla na gala večeru koja je bila organizovana u jednom hotelu povodom rođendana jednog brenda na koju sam je pozvao i imali smo dobar odnos. U emisiji je često je odgovarala sa 'No comment'. Kada ste u emisiji, svi smo ozvučeni i to čuju ljudi na sceni, režiji... i svi oni čuju sve. Zbog tog čestog 'No comment', predlažio sam Tei da, kada je budem ispraćao sa scene, da ću joj postaviti čuveno pitanje na šta ona kaže ajde a ja ću smisliti neki dobar odgovor. Dešava se scena, ja joj postavljam pitanje ona opet odgovara sa 'No comment' i odlazi sa scene. E tek onda slijedi šok. Ulazimo svi sa scene u garderobu, Tea se već presvlačila i ja prvo nalijećem na njenu mamu i pitam je kroz osmijeh 'Kako smo odglumili', na šta žena počinje da viče na mene i svašta da mi govori", objasnio je situaciju, pa dodao kako je prvo mislio da se Teina mama šali.

"U prvom trenutku mislio sam da se šali, ali pošto sam vidio da nije baš tako, bio sam i ja neprijatan jer na bezobrazluk odgovaram bezobrazlukom. U tom trenutku Tea izlazi iz garderobe i prolazi pored svih nas i bez pozdrava odlazi. Meni ni dalje nije bilo jasno šta se dešava, ja je pozivam na telefon, ali ona se javlja i odmah prekida vezu. Kao prvo ne znam ni dan danas zašto je to uradila i tako se ponijela a drugo ovo da je istina i znaju je mnogi ljudi koji su bili tamo i čuli cio nas dogovor. I na kraju ja Tei čestitam na uspjehu koji postiže i popularnost je evidentna, ali kakav je čovjek o tome neću jer iz ove cijele priče možete zaključiti", rekao je Medić.

