BIVŠA VESELIJA OD MLADE! Hit snimak Ane Sević sa svadbe Darka Lazića - "Nadam se da se više neće ženiti!"

Ana Sević se najbolje provodila na svadbi svog bivšeg muža Darka Lazića!

Izvor: Youtube/printscreen/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno

Prva žena Darka Lazića, pevačica Ana Sević, privukla je veliku pažnju dolaskom na svadbeno veselje svog bivšeg supruga. Ana je na proslavu došla u pratnji svog sadašnjeg muža Daniela vidno raspoložena, a nema ko nije komentarisao njen izgled. Pred fotoreportere stala je u crnoj, pripijenoj mini haljini dubokog dekoltea, a otkrila je šta je bivšem poželela:

"Darku sam poželela sve najbolje. On je znao da mi dolazimo, malo smo kasnili, ali smo došli u pravo vreme. Ja Darku želim sreću i radost i nadam se da se više neće ženiti. Darko i ja smo prijatelji sada, kao što smo pre naše ljubavi i bili prijatelji, i možda je bolje bilo da je tako ostalo. Katarinu sam izgrlila i izljubila, rekla mi je da joj je mnogo drago što smo ovde. Mi imamo u našim životima jednu osobu koja će nas spajati zauvek. Daniel je odmah rekao da se podrazumeva da idemo na svadbu. Darko je svestan da Lorena sa njim i sa mnom provodi najviše vremena. Darko i ja sve što imamo da rešavamo rešimo preko suda, a ovako smo privatno super. Sa sudom smo završili zauvek, to je bilo pre."

Sad su objavljeni snimci sa venčanja, u kojima vidimo detalje sa glamurozne proslave, a Ana Sević se, po svemu sudeći, najbolje provodila na veselju. Ona je igrala, grlila druge goste, te snimala svaki Darkov i Katarinin korak, ne skidajući osmeh sa lica, što su zabeležile kamere "Paparaco lova". Ona je okupljenim medijima rekla da ne vidi ništa čudno u tome što je došla na Darkovu svadbu, dok je atmosfera na veselju, što se može videti u snimku, bila uzavrela.

Folk pevač Radiša Trajković Đani je na Darkovoj svadbi napravio dar-mar, dok je veliki broj poznatih došao da se sa Lazićem i njegovom suprugom provede na njihov poseban dan.

Darko je inače, nedavno prvi put progovorio o odnosu sa Marinom Gagić, sa kojom ima sina Alekseja, a koja, za razliku od Ane, nije bila na njegovoj svadbi.

"Ponuđen ko počašćen, druže. Ja nikakav problem nemam, ja sam rekao: Ti ako hoćeš slobodno dođi', ona je rekla: 'Ne pada mi na pamet', ja sam je opet opravdao na neki način, kad su pitali novinari zašto nije Aleksej tu. Na dan pred svadbu, kada sam rekao da ću da obučem odelo, ona je rekla zašto odelo, pa kao za svadbu, a kao pa ne može ne dam dete i to je to. Boli me uvo za tvoju svadbu. Dobro, reko ti budi budala nemoj biti gospođa. Ana je ispala jedna velika gospođetina. Posle svega pokazala je koliko je velika, iskreno moram to da pohvalim, i eto tako. Bukvalno je mogla da dođe lepo bez ikakavog problema, brate, imamo dete, čak se ona i Kaća lepo slažu i lepo komuniciraju, sad odjednom ti napraviš za***anciju, to dete je trebalo da bude tu i to je to. Znaš kako ja nisam hteo da pravim za***anciju i kažem sve će doći na svoje i kao što je došlo i sa Anom, proći će malo godina i sve će biti ok", kazao je tad za "Skandal".

A kako se Ana Sević zabavljajla pogledajte u galeriji: