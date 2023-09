NAKON ŠIJANOVE SMRTI HTELA DA SE UBIJE, OVAJ ČOVEK JU JE SPASIO! Goca Božinovska nikad iskrenija - "Bila sam kao KOSTUR"

Pevačica Goca Božinovska danas se može pohvaliti raskošnim životom, a nekada to nije bio slučaj.

Pevačica Goca Božinovska izgradila je uspešnu muzičku karijeru koja traje već nekoliko decenija, te danas uživa u svemu što je stekla i podarila svojoj porodici.

Njena porodična oaza nalazi se u Sručinu i tamo živi sa sinom Mirkom, snajom Bojanom Rodić, unucima i ćerkom Zoranom. Pevačica ne krije da se oduvek trudila da im omogući sve što im treba, ali ne krije da je ona odrastala u siromaštvu. Goca je imala veoma teško detinjstvo, ali se jednom prilikom dotakla i siromaštva u kojem je živela kada se tek doselila u Beograd i u to vreme stan delila sa koleginicom Zlatom Petrović.

"Na vratima tog stana je stajala umrlica dede, koji je umro 40 dana pre nego što smo se mi uselile. Obe smo se jako plašile i jedna bez druge nismo smele da uđemo u kuću. Jedno veče se vraćam sa nastupa u stan, a Zlata sva u suzama kaže: 'Jedva sam čekala da dođeš, videla sam dedu'. Teško smo tada živele, ali bilo je lepo", prisetila se Goca.

"Teško smo tada živele, ali bilo je lepo. Nikad u životu, ona i ja smo kao prst i nokat, to je prevazišlo i sestrinske odnose, ja nju poredim sa mojom decom. Ona tako kada se iznervira kaže meni u šali: 'Šta više ovaj život i ovo sve, toliko smo se naradile vreme je da umiremo, vidi deca kolika su nam, unučići, šta mi više živimo'. Kaže mi: 'Ja znam kada umrem da ćeš mi ti doći' i ja onda krenem da plačem kažem joj ja da nije i normalna: 'Šta je s tobom, ja sam tek sad u punom gasu i planiram opet da se udajem'", priča ona.

Nakon kraha ljubavi sa Zoranom Šijanom, Goca je prošla kroz veoma težak period. Ona je istakla da je razmišljala i da digne ruku na sebe, a da joj je tada Saša Popović bio velika podrška i da mu je na tome zahvalna i dan danas.

"Ali bukvalno me spasio, ja sam ceo život njegov dužnik. Ne daj Bože da mu išta na ovoj zemaljskoj kugli zatreba, sto godina da ga ne čujem, on zna ja bih došla da ga ljuljam, da ga nosim, dokle god imam snage u rukama. On se prema meni poneo kao brat tada kada sam bila psihički ubijena, slomljena, htela sam da se ubijem. On je svaki dan mene zvao, doduše tad nije bio oženjen, ribice je neke dovodio. Svaki dan sam ja morala da idem kod njega na ručak da bih se ugojila jer sam bila kao kostur. Ana neka je tad radila kod njega, kuvala je i ja ručak nisam smela da preskačem. Držao mi je predavanja, govorio je: Prestani da se ždereš, sekiraš i plačeš. Onda mi je mnogo pomogao i oko prve pesme, prvog albuma, slikanja, sve sam uradila uz njegovu podršku. Ja njega srcem i dušom volim, on je najbolji čovek koji je ikada rođen. On se nimalo nije promenio", ispričala je Goca svojevremeno za domaće medije.

Ovde danas živi Goca Božinovska: