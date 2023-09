BILA SA BRENINIM SINOM, ČEKA DIJETE SA MILIONEROM IZ NJEMAČKE! Nadica progovorila o trudnoći - "To su PRAVE MUKE!"

Pjevačica Nadica Ademov nestrpljivo čeka da upozna svoje prvo dijete.

Pjevačica Nadica Ademov u petom je mjesecu trudnoće i sa svojim izabranikom čeka prvo dijete, djevojčicu. Uprkos trudnoći radi i nastupa punom parom, a nedavno je istakla da će tako biti sve dok se bude dobro osjećala.

Nadica je već duže vreme u srećnoj vezi sa bogatim biznismenom. Ona i njen partner odložili vjenčanje, a još uvek nisu odlučili ni u kojoj zemlji će biti njihov dom, s obzirom da on živi u Berlinu, a ona u Beogradu. Iako rijetko otkriva detalje iz privatnog života, sada je odlučila da progovori o danima trudnoće.

"Za sada sam okej, uglavnom su to savjeti 'nemoj se saginjati', 'nemoj dizati teško'. Nemoj ovo, nemoj ono, to je mama naravno koja stalno 'zvoca'. Čuvam se, naravno, ko će me čuvati ako neću sama sebe", rekla je Nadica i dodala da najveći problem ima sa štiklama.

"Muke žive su to, sad sam se na probi izula, nisam mogla da izdržim. Još sam uzela i veći broj, to je smrt. Ovu emisiju smo sad snimili i nema me više do sledeće godine. Sad mi svi kažu da sam super i da sam to ja. Uvek sam govorila: 'Samo da se ne udebljam previše'. Za sada sam dobra, dobila sam samo šest kilograma. Drugi izgledaju mnogo veće nego ja, a u petom su mesecu. Tako da sam za sada dobro", zaključila je ona nedavno.