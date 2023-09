MANEKENI, FUDBALERI I OPASNI MOMCI STANIJE DOBROJEVIĆ: Imala brak sa Rusom, a sad se VERILA SA OŽENJENIM!

Iako je već duboko zagazila u četvrtu deceniju, Stanija Dobrojević nikako da se skrasi!

Starleta Stanija Dobrojević (38) svoj emotivni život krije daleko od očiju javnosti, a sada je kao bomba odjeknula vest da se verila sa oženjenim muškarcem s kojim uskoro staje na ludi kamen. Aneli Ahmić, naime, čim je kročila u rijaliti iznela je šok detalje o mužu Asminu Durdžiću, koji ju je, kako je istakla, prevario sa starletom.

Stanija, koja je objavila verenički prsten i sprema se da stane na ludi kamen, iza sebe već ima i jedan brak. Ono što malo poznato jeste da je Stanija bila udata za Vladimira Ukraintskog. Njih dvoje su se venčali u tajnosti 2010, a nakon dve godine su se i rastali, ali su nastavili poslovnu saradnju.

"Ja sam dva puta bila prošena. Jednom sam imala brak od dve godine, bez dece, naravno. Ali mi nije padalo na pamet da rađam decu pre 30. godine, jer sam želela da ostvarim svoje hirove, ciljeve", ispričala je jednom prilikom Dobrojevićeva. Rus je čak nakon rastanka takođe potvrdio da su imali veliku ljubav, ali da je Dobrojevićeva imala druge prioritete.

"Zajedno smo proveli divne trenutke, ali je ona shvatila da joj nedostaje život u Srbiji i zbog toga je odlučila da se vrati. Što se tiče tog braka, ponele su nas emocije", rekao je tada Vladimir.

Dobrojevićeva je svoju vezu sa Filipom Panajotovićem započela pred kamerama u "Farmi", ali pošto se završio rijaliti, tako se završila i njihova ljubav.

Stanija je bila i u vezi sa manekenom i bivšim zadrugarom Markom Markovićem, čak su planirali i brak.

Kako se ranije šuškalo navodno je ranije bila i u vezi mesec dana sa fudbalerom Ademom Ljajićem.

Adem nije jedini fudbaler s kojim je Dobrojevićeva bila u šemi. Pisalo se da je bila sa reprezentativacem Srbije Gojkom Kačarem, a prvi put su zajedno viđeni u javnosti kada su u splitskoj “Spaladium areni” kako bodrili naše tenisere na “Dejvis kupu” 2010. godine. Oni su se tada nežno dodirivali i time, pisali su mediji, potvrdili vezu.

Pričalo se da je bila u tajnoj vezi sa Lolom Smiljanićem, a viđeni su u jednom klubu. Ipak, nikada nisu potvrdili da su zajedno.

Stanija je pričala da joj je Vladimir Volkov slao i ljubavne i preteće poruke. "Prvo mi je slao ljubavne poruke, a sada i preteće. Ali ne bojim se ja devojčica", izjavila je srpska starleta Stanija Dobrojević. Ona je objasnila i kako je izgledalo njihovo "druženje".

“Dečko mi se udvarao mesec i po dana, dolazio je svaki dan posle treninga u Rumu da me vidi, pa makar i na pola sata. A onda su u pojedinim medijima objavljene naše zajedničke fotografije uz priču da smo u vezi. On je tada preko noći postao frajer. Čuj, frajer?! Tim povodom sam na ‘tviteru’ napisala: ‘Počeli su da me spajaju i sa devojčicama – Vladimir Volkov’. Bolje bi bilo da je ostao pri svojoj prvoj odluci da igra za Crnu Goru. Našoj reprezentaciji nisu potrebne devojčice”, izjavila je Stanija, uz konstataciju da ona nije ta koja trči za picopevcima.

"Nisam mu dala šansu, pa sada preti", dodala je srpska starleta.

Aleksandar Čabarkapa, bivši dečko Ljube Pantović, rekao je kako ima dokaz da je bio sa Stanijom. Ipak, taj snimak nikada nije objavljen, iako ga je Stanija javno pozvala da ga pokaže.

