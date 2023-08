GLUMICA IZ "MARATONACA" SAHRANJENA U TAJNOSTI! Tražila da joj pepeo bace u rijeku, ali POČIVA na potpuno drugom mjestu

Glumica Melita Bihali sahranjena je u tajnosti, a javnost je o njenoj smrti obaveštena tek sutradan.

Vijest o smrti glumice Melite Bihali objavljena je 25. avgusta, kada se mnogobrojna publika iz regiona oprostila od slavne glumice. Melita Bihali izrazila je želju da bude sahranjena u porodičnoj grobnici i to daleko od očiju javnosti. Čuvena glumica sahranjena je 24. avgusta, a po njenoj želji javnost je obaveštena tek sjutradan, nakon sahrane.

Svoje penzionerske dane Melita Bihali je provodila u domu, gdje je živjela mirnim i povučenim životom.

"Ne razmišljam o smrti, ničega se ne plašim. Živim svoj život onako kako mogu. Ako mi ostane viška novca, ako zaradim ili mi ostane od penzije, pomažem onome ko nema u komšiluku. Svi me ovdje, koliko znam, vole i cijene. Ovdje ću biti dok sam živa, a kad umrem, moj pepeo neka prospu u more, a može i u rijeku, dospeće do mora", rekla je Melita svojevremeno.

Mjesto gdje je glumica sahranjena ostalo je misterija za javnost, a kako je Bihali jednom prilikom rekla, voljela bi da ostane upamćena po tome što nikada nikog nije uvrijedila.

U svojoj bogatoj karijeri odigrala je više od 70 uloga na filmu i u dječjem pozorištu "Duško Radović". Najveću popularnost donijela joj je uloga služavke Olje u filmu "Maratonci trče počasni krug". Pored toga što je bila popularna glumica koja je glumila u zapaženim ostvarenjima domaće kinematografije, Melita je bila i profesorka jezika, balerina, književnica i rediteljka.

Veliku ljubav gajila je prema lutkarstvu, pa je režirala 12 lutkarskih predstava, sa kojima je nastupala širom Jugoslavije.

