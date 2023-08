NOVI DETALJI VEZE ANE NIKOLIĆ I BOGOSLOVA: Upoznali se u MANASTIRU, on sve vreme bio u paralelnom odnosu Ovako je otkril

Ana Nikolić na svom Instagram profilu pokazala je novog dečka, ali je odmah nakon toga obavestila svoje pratioce da su njih dvoje raskinuli. Kao razlog prekida veze, navela je njegovu prevaru.

Izvor: Kurir/printscreen

Vidno razočarana, Ana je posavetovala fanove da ne budu kao ona, "što na um to na drum", te napisala da ju je njen izabranik, koji joj se predstavio kao bogoslov, povredio.

Kako Kurir saznaje, misterioznog dečka, s kojim je bila u vezi nekoliko nedelja, upoznala je u manastiru u Rakovici, gde je često odlazila, kako bi se pomolila i našla utehu kraj groba pokojnog patrijarha Pavla, koji je sahranjen u manastirskoj porti.

- Dotični gospodin joj se predstavio kao teolog (ili bogoslov, prim. aut.), ali i kao neko ko godinama prati njenu karijeru. On inače redovno dolazi u manastir Rakovicu, za koji je i ona posebno vezana. Ana se s njim odmah povezala po toj "duhovnoj" liniji. U tom trenutku je psihički bila baš loše, a on joj je posvetio pažnju, što je njoj jako prijalo. Razmenili su brojeve i ostali u kontaktu. Počeli su učestalo da se viđaju i da vode duge razgovore. Ana mu je otvorila dušu i konačno je mislila da joj počinje lepši i mirniji period u životu, nakon svih skandala koje je nanizala u prethodnom periodu. Pričao joj je da se zaljubio u nju kao nikad u životu, da ih je sam Bog spojio i da želi da zajedno provedu ostatak života. Ana mu je poverovala i baš se zaljubila. Nikom nije pričala o njemu u početku, ali je, kad su ga neki od njih upoznali, svima bio sumnjiv. Jedna njena drugarica se ipak raspitala o njemu ko je i šta je, pa je Ani pokazala njegove poruke drugim ženama iz kojih je jasno da ju je prevario i da je sve vreme paralelno bio u još jednoj vezi. Tu se baš mnogo razočarala, pala je u očajanje. Plakala je satima, a zato je bila i tako setna kad je pevala tužne balade na rođendanu jednog prijatelja. Iz osvete, ona je objavila na svom Instagramu njihove zajedničke fotografije, te svima otkrila da ju je prevario - završava naš izvor.

Oprostite mi moju ružnu prošlost. Svi grešimo... Ali ja nemam konkurenciju. Ja sam se zaljubila u fana. To sam ja. Fana koji fantastično laže... Zloupotrebljava moju prostodušnost.... i iskrenost kao stil života. Naravoučenije... Nemam. Evo opet idem u prvi razred. Emotivna budala koja veruje u ljude, ljubav, čast... Imam naravoučenije, u stvari: "Devojke ne budite kao ja" - napisala je razočarana pevačica, pa kasnije dodala:

- Šta reći? Čekam da naprave tabletu za "selektivno gubljenje pamćenja"... Vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. A gospodin sa slike je završio "bogosloviju". Tako kaže. Ali svašta je on pričao. Ja se osećam potpuno ispravnom, jer sam bila verna i lojalna nekome ko to nije bio. Naravno da se osećam izdano, povređeno, glupo, jadno i bedno samo zato što verujem. Zato sto ja kažem baš ono što mislim i to i uradim bez izuzetka. Danas je to "neverovatno", da ne idem dalje u bizarnost pojedinaca koji su me svrstali u grupu "narko-konzumenata", jer ne mogu da shvate da neko uvek i bez izuzetka kaže šta misli. Taj neko sam ja. Knez Miškin - Ana Nikolić Đurić - napisala je razočarana pevačica.