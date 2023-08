MUŠKARAC JE MUŠKARAC, A ŽENA ŽENA: Pročitajte celu izjavu zbog koje je Santana morao da se IZVINI

Karlos Santana morao da se izvini zbog izjava o trans zajednici.

Izvor: YouTube/Santana

Slavni muzičar Karlos Santana izvinio se zbog komentara na račun trans zajednice, koji su burno odjeknuli u javnosti.

Santana je snimljen kako priča o osetljivim temama kao što su rodni i polni identitet, a snimak je navodno nastao tokom koncerta u Nju Džerziju u julu.

"Kada je Bog stvorio vas i mene, pre nego što smo izašli iz materice, znali smo šta smo i ko smo. Kasnije, vidimo neke stvari i poverujemo da možemo biti nešto što zvuči dobro, ali znamo da nije ispravno", počeo je on.

"Jer, žena je žena, a muškarac je muškaraca. I to je to. Šta god da hoćete da radite 'u plakaru(, to je vaša stvar. Ja sam OK sa tim", rekao je muzičar.

Karlos Santana se potom izvinio LGBTQ zajednici i rekao da je shvatio da je povredio osećanja mnogih.

"Žao mi je zbog bezosećajnih komentara, oni nisu odraz načina na koji želim da poštujem ideale i verovanja svih ljudi. Shvatio sam da sam povredio ljude i to mi nije bila namera. Iskreno se izvinjavam trans zajednici i svima koje sam uvredio. Moj lični cilj, kojem težim svakog dana, poštovanje je svačijih verovanja i ideala, LBGTQ ili drugih", rekao je Santana.

"Sada želim da idem ka tom cilju, i da svi veruju u šta žele i prate svoje srce bez straha. Potrebna je hrabrost kako bismo rasli i sijali, kako bismo bili iskreni i autentični. Rastemo i učimo da sijamo uz ljubav i komplimente. Želim vam božanstveno postojanje, mir", napisao je on.