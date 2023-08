MILIĆ VUKAŠINOVIĆ I DALJE U BOLNICI! Otežano disao i imao problem sa srcem, evo kako se sada osjeća

Proslavljeni roker Milić Vukašinović i dalje se nalazi u bolnici.

Milić Vukašinović, koji je nedavno hitno operisan u Urgentnom centru, gdje mu je pretila čak i amputacija noge, ponovo je završio na klinici i to na Opštoj intenzivnoj njezi u Urgentnom zbog problema sa disanjem. Ubrzo se pojavila informacija da je dobio sepsu, a on se oglasio iz bolnice i istakao da nema sepsu i da je hospitalizovan zbog vode u plućima.

Sada se ponovo oglasio i otkrio da je sve prouzrokovala bakterija koju je dobio nakon operacije aneurizme u nozi - "Ovo je treća boljka s kojom se suočavam. Bila mi je voda u plućima, to su riješili, teško sam disao, imao sam problem sa srcem. Sve to je prouzrokovala ta, ne znam kako se tačno zove, bolnička bakterija", ispričao je čuveni roker za "Kurir", a na pitanje kako sada diše rekao je:

"Sad super dišem, još uvek imam masku, prate se parametri. Nikada nisam imao problem ni sa disanjem ni sa srcem, sada se eto sve izdogađalo. Bakterija izaziva dijareju, ne može se to kontrolisati. U organizmu ništa ne ostaje, sve prolazi kroz njega. To su jako ružne scene i zbog toga i nisam želio da ostajem u bolnici, već sam otišao kući da me žena Suzana presvlači".

On navodi da veruje da će sve biti u najboljem redu jer je u odličnim rukama ljekara i medicinskih sestara - "Kod kuće sam dehidrirao, zbog toga je srce počelo otežano da radi. Sve će se iskristalisati, bakteriju će ubiti, sve će se vratiti u normalu. Doktori su sjajni, kao i medicinske sestre. Mene sada jedino noga boli, ali će za taj oporavak biti potreban duži vremenski period", poručio jena kraju Milić Vukašinović.

