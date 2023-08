IZLEČIO SAM SE SA 29, VEĆ 19 GODINA SAM ČIST! Ispovest Bredlija Kupera - kokain i alkohol mogli da mu UNIŠTE karijeru

Bredli Kuper je u velikoj ispovesti priznao da je konzumirao alkohol i drogu, te da je mnoge uloge odigrao uspešno baš zbog tog teškog iskustva.

Izvor: Printscreen/Youtube/The Late Show with Stephen Colbert

Slavni glumac Bredli Kuper (48), koji je ovih dana u centru pažnje javnosti zbog veštačkog nosa koji nosi u biografskom filmu "Maestro", priznao je da je trezan već skoro 20 godina i da je jako srećan zbog toga.

Oskarovac je tokom gostovanja u jednoj emisiji izjavio da oseća da se nije "izgubio u slavi", posle čega ga je voditelj upitao: "Ali definitivno ste imali neke divlje godine?".

"Što se tiče alkohola i droge, da, ali to nema veze sa slavom. Ali, imao sam sreće. Otreznio sam se sa 29 godina i, evo, već 19 godina sam trezan.Veoma sam srećan", izjavio je Bredli Kuper.

Priznao je da je u ranijim godinama konzumirao kokain i bio teški ovisnik, te da je tako pokušao da reši problem sa samopouzdanjem nakon što je izgubio glavnu ulogu u seriji "Alias". Kokain ga je umalo doveo do propasti karijere, ali se izvukao. Kasnije je, kako kaže, shvatio da je imao sreće što se s ovisnošću borio dok je bio relativno mlad i tek je gradio glumačku karijeru.

Upravo ovisnika o alkoholu i muzičara Džeka je glumio u hit filmu "Zvezda je rođena" sa Lejdi Gagom.

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips

"Hvala Bogu da sam u svom životu bio na mestu na kojem sam bio, pa sam se stvarno mogao prepustiti i uživeti u ulogu. Imao sam puno sreće s ulogama koje sam morao da igram. Bio je to pravi blagoslov. Nadam se da će se tako i nastaviti", rekao je glumac, koji se u emisiji osvrnuo na još jedan težak period, kada mu je otac preminuo od raka pluća 2011. godine.

"Dao mi je veliki dar. Umro mi je na rukama. Definitivno sam posle toga imao drugačiji stav prema životu. Shvatio sam da jednostavno moram da prihvatim ko sam zapravo. I da pronađem svoj mir. A onda je nekako sve došlo na svoje", objasnio je Kuper, koji sa manekenkom Irinom Šajk ima ćerku Leu (6), a ova lepotica, njegova bivša supruga, sada je u vezi sa Tomom Bredlijem.

"Učiš iz tuđih grešaka. Ja sam napravio tonu grešaka i nadam se da će Lea naučiti nešto iz njih... Na kraju sam bio rigirozan prema sebi kako bih je sačuvao od svih svojih s*anja."

Film "Mamurluk" pomogao mu je da oživi karijeru i da se vrati na pravi put, te postane jedan od najtraženijih glumaca. Upravo ta borba s nedozvoljenim supstancama navodno je doprinela tome da se proslavi s filmom.

"Ništa nije išlo, sve do 'Mamurluka'. Imao sam 36 godina kada sam snimao 'Mamurluk', pa sam morao da prođem kroz sve te stvari pre nego što je slava uticala na mene. Dakle, sve to što mi se izdešavalo, dogodilo se pre toga. Definitivno sam puno napredovao od 29. do 34. godine, kada sam makar mogao da mirno stojim ispred nekoga i da dišem i slušam i razgovaram."

Pogledajte Bredlija Kupera u novom filmu "Maestro".

