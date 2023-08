ŠOK FOTKE SLAVNOG GLUMCA - KAO BESKUĆNIK SEDI NASRED ULICE! Bio najpoželjnija faca, sad zapušten i sam! Svi u NEVERICI!

Kijanu Rivs uslikan je kako sedi na ulici ispred jednog kluba, fotke su obišle svet, a evo o čemu se radi.

Jedan od najpoželjnijih holivudskih faca Kijanu Rivs pre par godina našao se u žiži svetske pažnje kada je otkriveno da je u vezi sa umetnicom Aleksandrom Grant. Javnost je bila podeljena - dok su jedni tvrdili da je Aleksandra, koja je od glumca mlađa 8 godina, "suviše ružna i matora" za njega, drugi su hvalili zvezdu "Matriksa" što je našao "normalnu ženu", a ne "neku mladu i napumpanu" kao većina njihovih kolega.

Kijanu je prvo skrivao ovu vezu, a onda je par počeo da se pojavljuje na svim svetskim događajima često držeći se za ruke, a jednom su otišli i korak dalje pred brojin medijskim ekipama. Sada su nove fotke na kojima slavni glumac sedi sam nasred ulice kao beskućnik obišle svet.

Strani mediji objavili su fotografije čoveka koji sedi ispred kluba Sent Rok na Hermosa Biču, u Kaliforniji, a malo ko je u prvi mah primetio da na fotografijama nije beskućnik, već poznati glumac Kijanu Rivs.

Sa kapom na glavi i u odeći koja ni na koji način nije odavala utisak da je u pitanju svetski poznati glumac, sa milionima na računu, sedeo je na podu i pušio cigaretu, a njegova seda brada i duga kosa su samo doprineli neurednom izgledu. Rivs se odmarao ispred kluba uoči koncerta sa svojom grupom Dogstar, sa kojom je trenutno na turneji.

Poznat kao jedan od najvećih humanista i pozitivaca u Holivudu, Kijanu Rivs ne prestaje da iznenađuje fanove svojim sjajnim potezima i stavovima. Mnogi kažu da se nikada nije uklapao u stereotipe Holivuda, kao i da je najprizemniji čovek među slavnim facama.

On je čak i donirao 70% svog honorara iz prvog filma "Matriks" za finansiranje istraživanja leukemije - nakon što se njegova sestra Kim borila sa ovom opakom bolešću 10 godina. Glumac, koji je navodno plaćen 10 miliona dolara unapred i zaradio je ukupno 35 miliona dolara za prvi film u franšizi 1999. godine, finansirao je istraživanje raka krvi nakon što je Kim 1991. godine dijagnostifikovana leukemija. On je u to vreme postao njen primarni negovatelj i pomogao joj da se oporavi nakon što je provela deceniju u borbi protiv raka, pre nego što je otišla u remisiju. Da bi bio bliži sestri, Kijanu je prodao kuću i uselio se kod nje, a potom je odložio sva snimanja, uključujući i snimanje "Matriksa" i potrošio 5 miliona dolara na terapije, kako bi pomogao Kim da se potpuno oporavi.

Rivs je jednom prilikom za svoju sestru rekao: "Ona je uvek bila uz mene. Uvek ću biti tu za nju".

Poznati glumac je od tada pokrenuo dobrotvornu organizaciju za pomoć onima koji se bore sa rakom - "Imam privatnu fondaciju koja postoji već pet ili šest godina i pomaže nekoliko dečijih bolnica i istraživanje raka. Ne volim da vezujem svoje ime uz to, samo puštam fondaciju da radi ono što radi i pomaže onima kojima je to potrebno".

