URNIŠU ME, A JA IZ EMISIJE SAZNALA DA SU ZAJEDNO! Zorici Marković prete zbog Ane i Bulića

Zorica Marković je odlučila da progovori o posledicama koje snosi zbog druženja s Anom Ćurčić.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/Instagram/zoricamarkovic_official

Pevačica Zorica Marković bila je najbliža prijateljica Ane Ćurčić dok su bile u Zadruzi, a tvrdi da i posle rijalitija snosi posledice njihovog druženja. Odlučila je da se posveti karijeri i sebi, međutim, kaže da joj prete zbog Ane Ćurčić i Ace Bulića.

"Snimam neke pesme, radim ima, imam neke tezgice. U Zadrugu neću ulaziti, osećam se kao isceđen limun, jedva sam došla sebi, fizički nekako, a psihički jako teško", iskrena je bila Zorica Marković, koja je navikla na negativne komentare.

"Nastavljam dalje svoj život. Osuđuju me, pljuju, krive, prete, ne znam šta je s mozgovima ljudi i učesnika, urnišu me. Rade to zbog Ace i Ane, ali ja imam pravo da se družim s kim hoću, pa i oni se druže s kim žele, ko im brani. Šta će Ana da radi u svom životu mene ne zanima, ja se ne mešam u te stvari, nikad me nije uvredila, mi smo dobre. Ja sam iz emisije saznala da je s Acom u vezi, a mene osuđuju zbog toga. Pa me osuđuju kako sam hvalila Acinu bišvu, a ja osobu nisam videla u životu, samo sam ponovila ono što sam čula da je Aca pričao, a i Ana. Ja sam im kriva što su Aca i ona zajedno, za sve krive i pljuju mene!? Kada sam bila u 'Narod pita', krenuli sa pozivima, pa se*u i pi*aju po meni, a ja sam krv prop**ala da bih došla do ovoga što jesam. Ne mogu nikom da zabranim da me kritikuju, ali baš su mizerni i udaraju nisko. Sve to ide od bivših rijaliti učesnika", ispričala je Zorica Marković.

"Acu znam dugi niz godina, poznavala sam i njegovog oca. Ja se tim ljudima divim i zahvalna sam što su za sve vreme našeg poznanstva fer i korektni, poštovanje je obostrano. Ako bi me Aca pozvao, ja bih razmislila, jer verovatno oni imaju neka stara kumstva. Ana takođe, jer ja toj njihovoj vezi ništa nisam doprinela", zaključila je pevačica i bivša rijaliti učesnica za "Svet".