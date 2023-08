STAVILA KARMIN I LEGLA U PLIĆAK: Jami razbija i u ŠESTOJ DECENIJI - ovako izgleda pevačica u bikiniju!

Pevačica Jasna Milenković Jami ponovo "zadala domaći" duplo mlađim lepoticama

Izvor: Instagram/jamiofficial

Pevačica Jasna Milenković Jami (57) objavila je sliku s odmora na društvenoj mreži Instagram, koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Pratioci u komentarima su joj pisali da na slici na kojoj je vidimo u plićaku, s naočarima i crvenim ružem, izgleda kao "boginja", ali i da je "primer kako bi današnje devojke trebalo da izgledaju".

Jami je jednom prilikom izjavila da nije protivnik estetskih intervencija na licu i telu, ali da je ona rešila da "ne stari prirodno".

"Nemam ništa protiv operacija, zahvata i tako dalje. Posebno ne kada se dešavaju u nekim zrelim godinama. Ako kreneš sa tim, zašto da ne. Ja ne želim da starim prirodno, ja volim kako izgledam i to je moje pravo i moja stvar i nikoga time ne ugrožavam. Svi oni kad me vide uživo pitaju me da li je moguće da sam tako lepa", poručila je jednom prilikom za medije.

Pogledajte sliku iz plićaka:

Izvor: Instagram/jamiofficial

Ali, i kako izgleda na ovim fotkama: