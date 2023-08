U TANGAMA IDEM NA PLAŽU, A NE NA NASTUPE KAO NEKE! Dara Bubamara žestoko prozvala koleginice -"Poslije 3 godine NESTANU"

Dara Bubamara je ovog ljeta traženija nego ikad u klubovima širom regiona i radi svakog dana, pa je najavila odmor krajem meseca.

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Dara Bubamara ne prestaje da privlači pažnju svojim postupcima, a naročito je oštra kada su u pitanju negativni komentari, ali i njene kolege i koleginice sa estrade. Upravo zbog toga što nema dlake na jeziku, i ovog puta će se mnogima zamjeriti, naročito ženama koje je prozvala zbog toga što pjevaju u tangama.

"Zašto da pevam u tangama?! Tako idem na plažu i to samo u inostranstvo, a ne na nastupe kao neke moje 'koleginice'. Pjevačica sam, imam toliko hitova, glas i energiju, ne treba mi to. Pa i ovaj dekolte je previše, zamisli da obučem još i tange?! Imala bih tri mjeseca uzastopne nastupe u Crnoj Gori, i to svaki dan pred oko 50.000 ljudi!", rekla je Dara u svom stilu, a ove godine nastupa više nego ikad.

"Nikad mi se nije desilo za 30 godina karijere da me toliko traže! Gazde klubova me mole da otkažem druge nastupe, pa da pjevam kod njih. Dva dana sam u Crnoj Gori, pa idem dva dana u Hrvatsku, pa u Bosnu, a onda opet u Crnu Goru... Ni sama ne znam koliko dana pjevam bez pauze. Krajem meseca odoh na odmor i ništa me ne zanima", poručila je i dodala: "Imam konjsku snagu i zato opstajem godinama. Imaš neke pjevače koji nemaju ni snage ni volje, a kratko su na estradi, pa se često zapitam koliko sam ih do sada ispratila. Budu ekstra popularni i uzimaju odlične honorare, ali poslije tri godine nestanu".

Izvor: TV Pink / screenshot

Dok se neke njene koleginice žale da nema posla, jer ih druge "sabotiraju", Dara Bubamara radi punom parom. "Što mene niko nije blokirao ili sabotirao? Ceca, Aleksandra Prijović i ja radimo pun gas", naglasila je popularna pjevačica.

Dok ne ode na novi odmor, uživajte u fotografijama sa starog...

