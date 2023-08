Zvezda filma "Dina" i najbolje obučeni muškarac Timoti Šalame, u vezi sa Kajli Džener!

Izvor: YouTube/Movieclips

Glumac Timoti Šalame jedan je od najzaposlenijih i najpoželjnijih holivudskih glumaca. Svetsku slavu stekao je ulogom mladića koji eksperimentiše sa seksualnošću u filmu "Skrivena ljubav", a publika je imala prilike i da ga gleda u ostvarenjima "Dina" i "Male žene", a uskoro i kao Vilija Vonku.

Američki mediji su ga tokom godina spajali s nekim od najlepših žena s javne scena, a na njegovom "spisku" su se našle ćerka Džonija Depa Lili Rouz, koja sada ima devojku, Madonina ćerka Lurdes, Eiza Gonzales... i mnoge druge. Sada je u vezi sa Kajli Džener, rijaliti zvezdom, mamom dvoje dece i milijarderkom koja se proslavila u šou "Keeping up with the Kardashians".

Rijaliti zvezda Kajli (25) i Timoti (27) već neko vreme su zajedno, a uprkos glasinama da su za kratko vreme uspeli i da raskinu, neimenovani izvor otkriva "da i dalje uživaju u vezi i kriju se od paparaca".

Pogledajte Timotija:

A, onda i Kajli:

Vidi opis LJUBIO ĆERKU DŽONIJA DEPA, A SAD MAMU DVOJE DECE: Timoti Šalame u vezi sa milijarderkom - svi je znate po oblinama! Kajli Džener Kajli Džener Kajli Džener Kajli Džener Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/kyliejenner Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/ kyliejener Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/kayliejenner Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/kyliejenner Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/kyliejenner Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/kyliejenner Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/kyliejenner Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/ kyliejener Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/kyliejenner Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/kyliejenner Br. slika: 10 10 / 10

BONUS VIDEO: