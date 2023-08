GURNULI SU ME S LEĐA, HTJELI SU DA BABA CRKNE: Eva Ras o incidentu na snimanju filma - glumica sve otkrila u emisiji

Glumica Eva Ras je prije nekoliko dana na društvenoj mreži Fejsbuk otkrila da je zadobila povrede na snimanju

Izvor: Kurir TV printscreen

Legendarna glumica Eva Ras nedavno na svom Fejsbuk nalogu objavila nekoliko postova o tome da je povrijeđena i da ima unutrašnje krvarenje.

Eva Ras je sada gostujući na Kurir televiziji otkrila da je povrede zadobila na snimanju filma, a potom otkrila i da je, uprkos tome što je završila na zemlji, snimanje nastavljeno.

"Napravile su stampedo na tri kvadrata. Neko me je gurnuo snažno u leđa i ja sam poletjela. Kada sam pala tri moje koleginice su pale preko mene i nisu zaustavili snimanje.Neka baba crkne. Kao što viditi Bog je veliki i nisam crkla. Neču ni govoriti gdje se dogodilo, ali je važno da se dogodilo. To nije bilo slučajno. Niko sa mnom ne razgovara jer nisam umrla. Da sam umrla svi bi me oplakivali. Da li je normalno da ja sa 83 godine koja sam oborena i preko koje su 3 persone pale, da sa mnom ne govore. Kako to možete objasniti?", rekla je glumica.

