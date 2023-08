ČUDAN SIMPTOM BOLESTI ČIJI GEN NOSI SLAVNI GLUMAC! U emisiji saznao kako će mu se završiti život - ovo je NAJRANIJI ZNAK

Novo istraživanje pokazalo je kako jedan neobičan znak može da ukazuje na Alchajmerovu bolest.

Izvor: Profimedia

Kada je slavni glumac Kris Hemsvort tokom TV serijala o zdravlju pod nazivom "Limitless", saznao da ima duplirani gen APOE4, shvatio je da ima velike šanse da oboli od Alchajmerove bolesti. Oboljenje koje polako ubija funkcije u tijelu bilo je glavna tema novog istraživanja, čiji su rezultati nedavno objavljeni u časopisu Američke akademije za neurologiju.

Oni su pokazali kako jedan neobičan znak može da ukazuje na Alchajmerovu bolest. Kako objašnjavaju autori studije, ljudi koji nose varijantu gena APOE4, mogu da izgube sposobnost prepoznavanja mirisa ranije od onih koji nemaju varijantu ovog gena. S obzirom na to, gubitak mirisa mogao bi da bude jedan od najranijih znakova budućih problema sa pamćenjem i razmišljanjem, što može da pomogne tome da se ova bolest prepozna što je moguće ranije.

Izvor: YouTube/IMDB

Kako zaključuju ljekari, testiranje sposobnosti prepoznaje li osoba mirise, mogao bi da bude vrlo koristan alat za predviđanje problema, a jedan od onih koji nose APOE4 gen je i glumac Kris Hemsvort.

Podsetimo, o simptomima ove bolesti jednom prilikom je govorila doktorka Nadežda Živković Šternić, neurolog. Postoji još nekoliko simptoma:

"Često pacijenti sami nisu svjesni znakova i nemaju uvid u prve simptome. Zaboravnost je prvi simptom. Prvo se zaboravljaju skorašnji događaji, na primjer, šta je osoba pričala sa nekim juče. Kasnije, kako bolest napreduje, ta zaboravnost obuhvata i starije događaje. Međutim, postoji poremećaj govora. Osoba ne može da pronađe odgovarajuće riječi", govorila je doktorka u emisiji "Mi danas" na K1 televiziji.

"Posle toga, kad se već to javi, onda treba da nas motiviše da vidimo šta je u pitanju, jer to nije više obična zaboravnost. Ako je osoba depresivnog raspoloženja, to je takođe znak, ali važno je napomenuti da to nije obična depresija, već ona koja ne reaguje ni na jedan antidepresiv. To je više ispraznost, a ne depresija. Osoba postaje apatična, nezainteresovana", otkrila je doktorka.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, čak 47,5 miliona ljudi u svijetu ima neki oblik demencije.