Legendarni Zdravko Čolić otkrio i da li bi zbog bacanja komada odjeće prekinuo koncert!

Izvor: ATA Images

Pevač Zdravko Čolić (72) i dalje važi za jednog od naboljih pjevača bivše Jugoslavije. Tokom višedecenijske karijere je izazivao histeriju kod pripadnica ljepšeg pola gde god bi se pojavio, a isto toliko dugo na koncertima je gledao kako mu obožavateljke bacaju donji veš na binu.

Sada je otkrio i šta se dešava s brushalterima koji dolete iz publike, ali i da li je istina da je jednom prilikom zbog toga prekinuo koncert.

"Ja obično taj brushalter dam svom bubnjaru, to se dešava često. Lijep je to događaj. To je nečija emocija i to je lijepo kad eto tako dobijete to u sred nastupa. Bože sačuvaj da sam prekinuo koncert zbog toga", rekao je pjevač.

Vidi opis IMA 72 GODINE I DALJE MU BACAJU DONJI VEŠ! Zdravko Čolić otkrio šta se dešava s BRUSHALTERIMA koji dolete iz publike! Neda Ukraden Aco Pejović sa suprugom Danica Drašković Aleksandar Milić Mili Jelena Kostov Zorana Mihajlović Dušan Duda Ivković, Dragan Čolic, Dragan Kićanović i Peca Popović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 1 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 2 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 3 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 4 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 5 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 6 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 7 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 8 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 9 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 10 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 11 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 12 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 13 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 14 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 15 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 16 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 17 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 18 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 19 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 20 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 21 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 22 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 23 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 24 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 25 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 26 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 27 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 28 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 29 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 30 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 31 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 32 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 33 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 34 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 35 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 36 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 37 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 38 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 39 / 42 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 40 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 41 / 42 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 42 42 / 42 AD

Pjevač je već 22 godine u braku sa Aleksandrom, s kojom ima dvije ćerke, i koja je jednom prilikom doživjela neprijatan susret s njegovom obožavateljkom.

"Mnogo toga sam prošao i doživio u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posjekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posljedica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sjećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i djeca treba da budu daleko od očiju javnosti", rekao je Čola u jednom intervjuu.

BONUS VIDEO: