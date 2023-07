NE VOLIM ŠTO UNA TO RADI! Zdravko Čolić progovorio o karijeri, ćerki, supruzi pa POMENUO RAZVOD: Za sada je tako, ali...

Zdravko Čolić nikad iskrenije progovorio o poslu, porodici i izazovima.

Zdravko Čolić je nedavno intervjuu za “Dnevni avaz“ istakao da se veoma raduje i susretu sa publikom u ovom delu Bosne i Hercegovine, gde nije bio neko vreme. Otkrio je i da snima nove pesme i vrlo otvoreno govorio o godinama, ćerkama Uni i Lari, supruzi Aleksandri, karijeri.

Odmarate li se ikada? Leto je, a pred vama je serija koncerata?

Nije stalno, imam i slobodnog vremena. Moja porodica je otišla nakratko u Grčku, a ja idem u Zadar, čekaju me prijatelji, pa malo u Istru. Ima koncerata, ali i dana između.

Dakle, Travnik i dobar dio Bosne i Hercegovine čekaju vaš koncert 5. avgusta.

Nisam dugo bio tamo. Naravno, predstoji veliki koncert, biće plesača, negde na pola koncerta biće kratka pauza sa posebnim programom, a onda nastavljamo dalje.

Bio sam na vašim koncertima u Beogradskoj areni 2019. godine, bilo ih je šest... Publika je bila fascinirana vašom neiscrpnom energijom.

Publika vuče tebe, a ti onda povučeš njih... Vidim ja momente kada publici pada glava, a onda krenu pesme koje vole, pa se dignu... Raspoloženje traje, a kod mene, što koncert odmiče, procirkuliše mi ceo organizam, a i publika te vuče. Tako da sam bolji u drugom delu koncerta nego u prvom.

Vi, naravno, održavate svoju kondiciju?

Pomalo. Ja sam kampanjac, ima perioda kada malo više vodim računa o sebi... U principu, malo pazim sa ishranom, to je najvažnije.

Kad god ste došli u Bosnu i Hercegovinu, uvek ste isticali kako vam je drago što ste došli u svoju domovinu.

Kada je Sarajevo u pitanju, onda tu čovek ima najveću tremu i odgovornost. A ovo za Travnik me raduje. Nije me dugo bilo na celom tom prostoru, u Srednjobosanskom kantonu. Tako, kad su nas pozvali na "Dane dijaspore“, znam da dosta naše raje iz sveta dolazi, rekao sam: „Razbićemo sve ostale eventualne koncerte u tom periodu, a bilo ih je, idemo u Travnik.“ I onda mi poklone majicu na kojoj piše "Ček'o sam za Travnik vezu“. Ta majica mi je toliko draga, s tim Dijakovim stihovima, a ispod nacrtan voz, bordo boja.

Možda biste više voljeli da je plave boje, s obzirom na to da ste veliki navijač Željezničara. I dalje, nadam se?

Nisam promenio mišljenje u ovim godinama.

Ne mijenjate dresove?

Ne.

Vi, definitivno, prkosite svim zakonima prirode i sa svoje 72 godine najbolji ste dokaz da su godine samo broj. Vi se, verovatno, tako i osećate.

Ja se, možda, tako osećam, ali godine idu, ne možeš ih vratiti nazad. Što se energije tiče, sve je to u Božijim rukama... Treba vremena da se zagrejem, ali što se koncerta tiče, bolji sam što se ide prema kraju. Mada, u ovim većim projektima, kad imaš dobru publiku pored sebe, ona je uvek inicijator koji te pokreće. Nedavno smo svirali u Oslu i u restoranu mi je prišao Šveđanin koji prati moju muziku. Odjednom čovek kaže: "Zdravko Čolić, ja Vas pratim.“ Znači da je sve ovo vredelo raditi upravo zbog toga, a ne zbog slave ili para.

Moram Vas pitati za koncert u Sarajevu.

Ove godine neće biti, nije organizacijski izvodljivo. Ali ću do Nove godine izdati singlove, ali i album, ako ga završimo. Ako ne završimo do Nove godine, izdaćemo ga na proleće 2024. i mislim da bismo sledeće godine trebali napraviti lep koncert u Sarajevu. Često dođem u Sarajevo, kod bratića Harisa... Dođem ja, naravno.

Vaša ćerka Una veoma je popularna na društvenim mrežama.

Ona samo nešto slika. Ja je izgrdim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike.

Vaš brak opstaje. Kao najveća zvezda bivše Jugoslavije, odoleli ste svim izazovima koje nosi ogromna popularnost koju Vi imate.

Porodica je jedno, a sve drugo je drugo. Sa svojom ženom sam se 11 godina zabavljao pre braka, valjda smo mogli do tada videti šta nam je i kako nam je, ili da se rastanemo ili da budemo zajedno. Glupo mi je sad da čovek živi estradno... Svuda ima problema u braku, dođu ljudi u neka svoja stanja, i ovakva i onakva, ali ako se ljudi znaju, ako je godinama tako kako jeste... Mi smo barem tako u Bosni odgojeni, ne mogu reći baš isključivo patrijarhalno, ali na neki način tradicionalno, neke stvari se poštuju i s nekim stvarima se živi. Ceo život si po putu i upoznaješ razni svet... Ako imaš porodicu, ja sam za to da nikad ne dođe do razvoda u braku. Morao bi biti neki veliki, debeli razlog da bi se to desilo. A opet, s druge strane, pitanje je da li bi čovek bio na dobitku ili gubitku. Za sada je tako kako jeste, a čovek nikad ne zna... Možemo se posvađati, ali kad prespavaš...