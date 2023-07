TAJNI STROGO ČUVANI UGOVORI, VIDEO OD 250.000 € I KOSTIMI KOJI NISU NOSIVI! Svi detalji Karleušinog novog albuma!

Jelena Karleuša najavila je veliki povratak na muzičku scenu posle punih jedanaest godina diskografske pauze.

Izvor: Instagram / karleusastar

Izlazak dugoiščekivanog, jedanaestog studijskog albuma Jelene Karleuše "Alfa", zakazala je za 13. avgust. I dok fanovi neprestano spekulišu o načinu na koji će Jelena predstaviti novi projekat na kom je godinama radila, pjevačica i njeni saradnici detalje o istom čuvaju u strogoj tajnosti.

Jelena koja je nedavno uzburkala strasti u izazovnom izdanju iz kuće na Dedinju, kako prenose domaći mediji, je pre nekoliko dana završila snimanje najskupljeg video spota ikada snimljenog na ovim prostorima, a priča se o cifri od sumanutih 250.000 eura!

"Za video je data cifra od četvrt miliona i nije šala. Ljudi kada to budu vidjeli... To nije spot, ne znam ni kako bih to nazvao. Takvo nešto može samo ona da napravi i iznese. Dakle, reč je o jednom videu i to je cifra koja je pokrila sve troškove za taj jedan video spot. Snimao se 7 dana i radile su ga strana i domaća filmska ekipa od 150 ljudi koji su morali da potpišu NDA (Non-Disclosure Agreement, prim. aut.) odnosno ugovor o poverljivosti podataka, kako apsolutno nijedan detalj sa snimanja ne bi izašao u javnost. O fotografijama da ne pričam, njih su takođe radili stranci. To se strogo kontrolisalo. Unajmljeno je obezbjeđenje, provjeravani su se telefoni svih ljudi koji su učestvovali u snimanju", rekao je neimenovani izvor za domaće medije i dodao:

"U tih 150 ljudi je 70 statista, 30 plesača... Rađeni su kostimi koji nisu nosivi, ali to ljudi moraju da vide da bi razumeli. Kreirani su od strane dizajnera koji su zastupljeni i kao glavni dizajneri na turneji Bijonse, što dovoljno govori o kvalitetu. Snimalo se od 6 ujutru pa do sitnih sati, po 20 sati su trajala snimanja. Bilo je neverovatno naporno, ali su svi toliko ponosni i van sebe od sreće zbog svega što je urađeno. Taj video o kojem pričamo je prvi koji će biti predstavljen publici, u sklopu kampanje koja treba da krene za album koji izlazi 13. avgusta".

S tim u vezi, ne treba da čudi što nijedan detalj nije procurio u javnost - "Sve se drži u neverovatnoj tajnosti. Ovo su samo neki detalji, ali kada ljudi budu videli sve, zaista neće moći da veruju da je to uopšte moguće napraviti. I, da... Biće velikih iznenađenja kada je reč o kampanji. Baš, baš velikih", poručio je isti izvor za "Telegraf".

Na Jeleninim novim pesmama su u strogoj tajnosti radili i Sajsi MC, Sanja Vučić, Milan Laća Radulović, Marina Tucaković i jedan kontroverzni pevač iz Srbije, čije ime se čuva u strogoj tajnosti. On je u saradnji sa Marinom Tucaković napisao nekoliko tekstova za "Alfu".

Jelena je najavila i saradnje sa inostranim izvođačima. Zasad je poznato da je snimila duetsku pesmu "La Bomba" sa brazilskom dreg zvezdom, Pablom Vitarom, kojom je trebalo da predstavlja Sloveniju na Evroviziji 2020. godine. Pevačica je u jednoj novogodišnjoj emisiji otkrila deo teksta nove pesme "Runde", koju potpisuje pokojni Milan Laća Radulović. Snimak gde recituje stihove pomenute numere, brzinom svetlosti je preplavio društvene mreže, a u videu ispod poslušajte deo teksta koji je JK ekskluzivno otkrila: